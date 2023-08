In Rapoltendorf standen Traktor und Scheune in Flammen

Neuerlich hat es in der Marktgemeinde Kapelln gebrannt. Nach einem Bauernhof-Brand in Pönning, bei dem 100 Schweine gerettet worden waren, wurden mehr als 110 Einsatzkräfte aus zehn Freiwilligen Feuerwehren am Sonntag kurz nach 22 Uhr zu einem Traktorbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rapoltendorf alarmiert. Ein Traktor, der in einer Gerätescheune untergestellt war, hatte aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Dieses griff auf die Scheune über.

Da sich nahe zum Brandobjekt weitere Gebäude befinden, mussten diese rasch mit Löschleitungen geschützt werden. Durch die offene Bauweise des Schuppens konnten die Silberhelme den Brand direkt bekämpfen und somit einen raschen Löscherfolg erzielen. Nach rund einer halben Stunde waren die Flammen bekämpft. Zur Sicherheit wurde noch das Dach der Scheune aufgebrochen, um nach weiteren Brandherden zu suchen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Brandursache ermittelt: Ein technischer Defekt am Traktor hat das Feuer verursacht.. Fremdverschulden ist auszuschließen.