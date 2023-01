Historische Herzogenburger Gebäude werden nun geschützt

Werbung

Auf Initiative des Ausschusses „Raumordnung“ mit seinem Vorsitzenden Stadtrat Peter Schwed (ÖVP) hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Errichtung einer „Schutzzone“ für die Innenstadt beschlossen. Im NÖN-Gespräch beantwortet Schwed die wichtigsten Fragen rund um diese „Schutzzone“.

Was bedeutet eine solche „Schutzzone“ konkret?

Peter Schwed: Im Stadtzentrum von Herzogenburg gibt es eine Menge schöner, historischer Häuser und Häuserzeilen. Diese gilt es zu erhalten. Einige, wenige Gebäude stehen unter Denkmalschutz und müssen in der historischen Form erhalten werden. Für die anderen gab es bisher keine besonderen Vorschriften. Man konnte also Fassade und Farbgebung fast nach Gutdünken verändern. Das soll so nicht mehr möglich sein. Denken wir zum Beispiel an eine wunderschöne Fassade aus der Gründerzeit, die man abschlagen und durch eine glatte Wärmedämmfassade ersetzen würde. Das wäre sicher nicht im Sinne einer Ortsbildpflege.

Im Vorfeld gab es viele Eingaben von Hausbewohnern. Darf man eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach errichten?

Schwed: Die Verordnung wurde vor dem Beschluss an die betroffenen Hauseigentümer zur Stellungnahme ausgesendet. Leider ohne Erläuterungen. Es gab eine Menge Stellungnahmen, die alle vor der Beschlussfassung nochmals besprochen und in die Verordnung eingearbeitet wurden. Die meisten Einwände gab es aus dem Glauben, dass man in der Innenstadt keine Photovoltaik-Anlagen mehr auf Dächern montieren dürfe. Das stimmt nicht. Es ist natürlich erlaubt. Überhaupt werden nur die Straßenfronten geschützt. Hofseitig unterliegt man weiterhin nur der gültigen Bauordnung.

Müssen alle Gebäude erhalten bleiben?

Schwed: Ein weiterer Irrtum, der so nicht in der Verordnung zu finden ist. Natürlich darf man weiterhin Häuser – mit gültigem Abbruchbescheid - auch abbrechen. Der Neubau muss sich aber ins Ortsbild eingliedern.

Wer kümmert sich darum, was ins Ortsbild passt?

Schwed: Dazu wird ein eigener Beirat eingerichtet. Dieser besteht aus unabhängigen Architekten, die mit ihrem entsprechendem Fachwissen Vorentscheidungen für die Baubehörde treffen. Die Errichtung dieses Beirates erfolgt bereits in den kommenden Tagen. Solche Beiräte gibt es beispielsweise bereits in einigen NÖ Städten wie Baden, Mödling oder Neunkirchen.

Dürfte man auch jetzt noch ein Gebäude im Stil des neuen Rathauses errichten?

Schwed: Das ist eine gute Frage. Bei solchen Projekten wird es vom Urteil des eben erwähnten Beirates abhängen. Es ist ja nicht unser Bestreben, alles zu verhindern. Eine moderne Architektur soll natürlich möglich sein. Ein anderes Beispiel, das aus der Vergangenheit stammt: Als man seinerzeit das barocke Stift errichtete, musste man zuvor das gotische Kloster abreißen. Barock war damals auch moderne Architektur, die vielleicht nicht jedem Menschen gefallen hat.

Vorbildliche Initiative

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.