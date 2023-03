Pielachtaler Autorin las aus Debütroman

Viele Frauen – bei den Männern dürfte wenig Interesse gewesen sein – trafen einander am vergangenen Donnerstag, am „Österreichischen Vorlesetag“, bei der Lesung der Buchautorin Gina Hofmann in der Inzersdorfer Mehrzweckhalle. Mit ihren Geschichten möchte Gina Hofmann Menschen animieren, mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören und der Magie im Leben einen Platz zu geben.

1968 geboren, ist sie im Traisental aufgewachsen und absolvierte dort ebenfalls ihre schulische Ausbildung. Anschließend arbeitete Hofmann in der Buchhaltung und seit 2006 als Hörakustikerin. Im Traisental gründete sie zudem ihre Familie und zog ihre zwei Söhne groß. Heute lebt Gina Hofmann im Pielachtal, wo sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckte und ihren Debütroman „Eileen – Glasperlenreihe“ verfasste. Inzwischen ist auch der zweite Band der Glasperlenreihe, „Tracy“, erschienen.

