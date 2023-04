Herzogenburg wird Narrenhauptstadt

Das Gasthaus Maurer war Schauplatz der Generalversammlung der Oberndorfer Faschingsgilde mit Neuwahl des Vorstandes. Der Großteil des Vorstandes mit Präsident Erich Böck an der Spitze wurde wieder gewählt, neu vertreten sind Ingrid Vermeulen als Schriftführer-Stellvertreterin und die beiden Rechnungsprüfer Sandra Gruber und Peter Haselmann. Ehrengast war Vizebürgermeister Richard Waringer, er ist selbst im Team der Faschingsgilde. Bundeselferrätin Gerti Frühwirth überbrachte die erfreuliche Nachricht, dass die Gilde am 11. 11. 2024 anlässlich ihres 50-jährigen Gründungsjubiläums das Landesnarrenwecken in Herzogenburg ausrichtet – und diese damit in der Faschingssaison 2025 zur Landesnarrenhauptstadt wird. Damit stellt die Faschingsgilde wieder das Landesherzogspaar. Für das Ende des Faschings ist ein Umzug geplant.

