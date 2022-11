Gemeinde Nußdorf rüstet sich für die Glasfaser-Zukunft

Werbung

Die Marktgemeinde startet in die Sammelphase des Infrastruktur-Projektes der Zukunft. Mit dem NÖ Glasfasermodell möchte man im ersten Ausbauschritt die Katastralgemeinden Franzhausen, Neusiedl, Nußdorf, Ried und Theyern mit Glasfaser bis ins Haus (Fiber to the home - FTTH) ausstatten. Dafür ist eine Anschlussquote (Hausanschluss plus 24 Monate Glasfasertarif) von 42 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet notwendig.

Für die Bevölkerung findet ein Glasfaser-Informationsabend am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Turnhalle Nussdorf statt. Dabei können sich Interessierte alle Details aus erster Hand abholen. Über den Winter hinweg werden dann die Glasfaserbotschafter (engagierte Bürger und Gemeinderäte) unterwegs sein, um jeden Haushalt im Ausbaugebiet mit dem Info-Material zu besuchen. Die Botschafter stehen auch für Fragen zur Verfügung. Nähere Informationen findet man auch unter www.noegig.at sowie auf der Gemeinde-Homepage.

„Beste Infrastruktur für unsere Marktgemeinde“

Insgesamt werden - sofern die 42 Prozent geschafft werden - über zwei Millionen Euro seitens der nöGIG und einem Partner in das Ausbaugebiet investiert. Der Marktgemeinde fallen bei diesem Modell keine weiteren Kosten für diese Infrastruktur an. „Wir haben intensiv darauf hingearbeitet, die beste Infrastruktur für unsere Marktgemeinde zu bekommen. Jetzt können wir nur alle Bürger in den Ausbaugebieten ersuchen, diese Möglichkeit zu nutzen und eine Bestellung abzugeben. Sie holen sich damit die Zukunft ins Haus und tragen gleichzeitig zum Fortschritt unserer Gemeinde bei“, betonen Bürgermeister Heinz Konrath und geschäftsführender Gemeinderat Patric Pipp.

Ab sofort gibt es bis 15. März 2023 die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bestellen.

Wenn bis dahin 42 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet bestellen, kann die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft das Netz in Nußdorf errichten. Geplanter Baustart wäre im Herbst 2023, abgeschlossen soll das Projekt im Herbst 2024 werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.