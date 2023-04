Traismauer wirbt für Glasfaser-Ausbau

Bei einer Veranstaltung der Stadtgemeinde im Festsaal des Schlosses ist über den geplanten Glaserfaser-Ausbau in den Katastralen Wagram, Rittersfeld und St. Georgen umfassend informiert worden.

Nach der Begrüßung durch den Glasfaserkoordinator in der Stadtgemeinde, Stadtrat Christoph Grünstäudl, erfolgte die Projektpräsentation durch Raimund Fischer und Melanie Scholze-Simmel, beide von der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, kurz: nöGIG. Sie informierten über die Vorteile des Glasfaser-Ausbaus als auch über die Kosten.

„Das Thema Breitbandausbau ist ein wichtiges Anliegen, vor allem auch für den Wirtschaftsstandort Traismauer. Für den Ausbau der westlichen Katastralen hat die nöGIG den Zuschlag bekommen, um hier den Ausbau voranzutreiben“, so Stadtrat Christoph Grünstäudl. Dafür ist eine Anschlussquote (Hausanschluss plus 24 Monate Glasfasertarif) von 42 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet notwendig.

Die nöGIG-Mitarbeiter informierten über die Breitbandstrategie des Landes. „Das Land NÖ hat sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst flächendeckende Versorgung mit zukunftsfähigem Breitband zu erreichen. In den kommenden Jahren sollen rund 35.000 Haushalte pro Jahr mit Glasfaser erschlossen werden. Diese Aufgabe übernimmt nöGIG im Auftrag des Landes in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden“, so der Referent Raimund Fischer.

Zwar erfolge der Betrieb des Netzes durch neutrale Betreiber, die private Unternehmen sind, aber die Infrastruktur bleibe mehrheitlich in öffentlicher Hand.

Wichtig ist, dass die Glasfaserleitung bis zum „letzten Millimeter“ in die Häuser/Wohnungen eingeleitet wird, um eine optimale Verbindung zu erreichen. „Der Bandbreitenbedarf steigt rasant an, denn neue Service-Angebote verbrauchen immer größere Datenmengen. In zwei bis drei Jahren wird es den Prognosen zufolge zu einer Verdopplung des aktuellen Datenverbrauchs kommen, während Mobilfunk oder Kupfer häufig bereits jetzt am Limit agieren“, erklärte Melanie Scholze-Simmel.

Hinzu komme, dass die angegebenen Bandbreiten über Mobilfunk nur unter optimalen Bedingungen zu erreichen seien. Glasfaser biete als Übertragungsmedium nahezu unbegrenzte Kapazitäten über wesentlich größere Entfernungen. Nach den Vorträgen wurden Detailfragen beantwortet.

Die nächste Glasfaser–Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 27. April, ab 19 Uhr im Landgasthof Huber in Wagram statt.

