Stadtgemeinde Screenshot vom Smartphone: Die neue Homepage präsentiert sich sehr übersichtlich.

Seit vergangenem Freitag ist die neugestaltete Website der Stadtgemeinde Herzogenburg online. Diese ist wie gewohnt unter www.herzogenburg.at zu finden. Das Ziel der Stadtgemeinde Herzogenburg ist, Informationen in einem ansprechenden Design unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit sowohl am PC als auch auf Smartphones und Tablets abrufbar zu machen.

Dominik Neuhold von der Stadtamtsdirektion: „Wie gewohnt findet man die Ansprechpartner im Stadtamt, Neuigkeiten aus der Kommunalpolitik oder den einen umfassenden Veranstaltungskalender. Darüber hinaus soll in Zukunft verstärkt auf Digitalisierung gesetzt werden, also viele Behördenwege werden auch online möglich sein. Schon jetzt bietet die Website eine Vielzahl an Formularen.“

Wirtschaftsservicestelle ist jetzt inkludiert

Sowohl für Bürger als auch für Touristen ist der Bereich „360°“ gedacht, wo sehenswerte Panorama- und Luftbilder das Gemeindegebiet von Herzogenburg sichtbar machen.

Ergänzt wird die neue Homepage ab sofort um die Inhalte des Bereichs „Wirtschaftsservice“, das bisher eine eigene Seite betrieb.