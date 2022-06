Die Sammlung von Plastik-Stöpseln in Kapelln beginnt

Werbung

Unter dem Motto „Sammeln. Einwerfen. Helfen.“ hat die Landjugend Kapelln eine die Stöpselsammelaktion gestartet, die vor wenigen Tagen angelaufen ist.

Die gesammelten Stöpsel können in Kisten eingeworfen werden, die in den Bushaltestellen in Kapelln, Katzenberg, Pönning, Rapoltendorf, Rassing, Thalheim und bei den Kapellen/Glockenstühlen in Etzersdorf, Killing, Obermiesting und Panzing platziert sind.

Bis inklusive Donnerstag, 30. Juni können folgende Dinge eingeworfen werden: Plastikverschlüsse aus den Materialien PE, PE-HD, HDPE und PP, das heißt Plastik-Stöpsel beziehungsweise Verschlüsse von Tetrapackungen, Getränkeflaschen, auch Verschlüsse von Flüssig-Waschmitteln oder Weichspülern.

„Diese Stöpsel werden dann zu Granulat verarbeitet, welches zur Herstellung von Plastikteilen verwendet wird“, erläutert Franziska Markgraf von der Landjugend Kapelln. Mithilfe dieser Aktion wird nicht nur der Umweltschutz gefördert: Der Erlös kommt zur Gänze ausschließlich schwer erkrankten Kindern zugute und wird für notwendige Operationen, längere Krankenhausaufenthalte, Therapien oder als andere finanzielle Unterstützung verwendet. Markgraf: „Wir freuen uns auf die Mithilfe der Bevölkerung und viele Stöpsel!“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.