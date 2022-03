„Ich will hier raus!“: Erstes „Escape House“ der Region Herzogenburg

Werbung

| „Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass es ihn stört, dass man bei uns in der Umgebung außer vielleicht essen oder ins Kino gehen nicht viel machen kann. Das war eigentlich der Moment, in dem ich die Idee dafür hatte“, erklärt Florian Blauensteiner, der Inhaber des neu eröffneten „Escape Hauses“ in der Rittersfelder Straße 15.

Unter einem „Escape Haus“ versteht man ein Spiel in Lebensgröße, bei dem man innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne Rätsel lösen muss, um aus dem Raum „auszubrechen“ (englisch „escape“) oder um einen Schatz zu finden.

„Man muss nicht nach Linz oder Wien fahren“

„Früher haben meine Großeltern in diesem Haus gewohnt. Weil es schon zu alt war, um es zu vermieten, hat es sich eigentlich ganz gut angeboten, das ,Escape Haus‘ hier in die Realität umzusetzen. Vor allem passt auch die etwas gruslige Atmosphäre gut“, so Blauensteiner. Die Räumlichkeiten befinden sich in dem alten Haus fast im Herzen der Stadt und sind mit alten Büchern und Möbelstücken eingerichtet. „Der Standort Traismauer hat den Vorteil, dass man nicht nach Wien oder Linz fahren muss.“

Der Jungunternehmer hat schon immer gerne Rätsel gelöst und schon selbst viele „Escape Rooms“ mit Freunden besucht. Dort sammelte er jene Erfahrung, die ihm bei der Gestaltung des eigenen „Escape Hauses“ half. „Ich habe mir das alles selbst ausgedacht und dann auch selbst umgesetzt“, schildert der 21-jährige Physik- Student.

Für die Zukunft gibt es auch schon Expansionspläne: „Ich arbeite an einem zweiten Raum“, so Blauensteiner. Mehr darüber möchte er noch nicht verraten.

Besucher können sich jedenfalls auf ein spannendes Abenteuer freuen, in dem sie nach dem Vermächtnis von Frau E. H. suchen. Sie war wohlhabend, aber komischerweise hat sie am Konto keinen Cent hinterlassen. „Das Escape Haus ist immer am Wochenende geöffnet. Jede Rätseltour dauert eine Stunde, und wer es löst, kann sich auf eine coole Überraschung freuen“, schmunzelt Blauensteiner.

Interessierte können sich auf der Webseite escapehaus.net näher informieren und dort auch einen Besuch buchen.

