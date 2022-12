Kapellner Kaiblinger ist „Jungbauer des Jahres“

Werbung

Beim achten Europäischen Jungbauernkongress im Europäischen Parlament haben sich mehr als 300 junge Landwirte aus 16 Mitgliedstaaten über die zukünftigen Chancen in der Landwirtschaft ausgetauscht.

Im Rahmen des Kongresses wurden die besten Projekte der Mitgliedsstaaten vorgestellt und Projektsieger in den Kategorien Digitalisierung, Resilienz und Verbesserung des ländlichen Raums gekürt. Mit dem Titel „Europäischer Jungbauer des Jahres“ ist Simon Kaiblinger ausgezeichnet worden.

Der 26-Jährige zeigt mit einer selbst entwickelten Aquaponik-Fischzuchtanlage, wie eine umwelt- und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft gelingt, die NÖN berichtete:

Die Ausscheidungen der Fische, vorwiegend handelt es sich um „Afrikanische Raubwelse“, dienen als Dünger für die Gemüseproduktion im Folientunnel. Die Pflanzen „reinigen“ das Wasser und bekommen gleichzeitig auch noch wichtige Nährstoffe mitaufgenommen. In seinem „Wassergarten“ profitieren somit die Fischzucht und die Gemüseproduktion voneinander.

„Jung, innovativ und produktiv!“

„Gleich zwei Produkte zu produzieren, in denen der Selbstversorgungsgrad in Österreich ohnehin noch sehr niedrig ist, war für mich einer der Hauptgründe, in die Produktion einzusteigen. Nun gelingt es, mit niedrigstem Wasser- und Energieeinsatz ganzjährig regionale Lebensmittel zu produzieren, die es so in dieser Form davor nicht gab“, sagt Junglandwirt Kaiblinger.

Die Fische und das Gemüse werden direkt Ab-Hof oder in Regionalläden verkauft und gemeinsam mit Haubenkoch Mike Nährer hat Kaiblinger erste Produkte von „Fisch im Glas“ entwickelt.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager gratulieren gemeinsam mit EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber: „Simon hat diese Auszeichnung absolut verdient! Darüber hinaus ist der Preis auch eine Auszeichnung für all unsere Jungbauern und Jungbäuerinnen. Die Landwirtschaft ist jung, innovativ und produktiv!“

Bernhuber, der selbst Junglandwirt in Niederösterreich ist, betont: „Simon Kaiblinger ist ein großartiges Beispiel für die Innovationskraft unserer heimischen Junglandwirte, die an nachhaltigen Lösungen arbeiten und den ländlichen Raum weiterentwickeln wollen.

