Energiewende-Marathon holt Vorreiter in die Region Herzogenburg

Innovative Projekte aus dem Energie- und Mobilitätsbereich standen beim Energiewende-Marathon, einer dreitägigen Veranstaltung in der Modellregion Unteres Traisental und Fladnitztal, im Fokus. Gemeindevertreter, Regionsmanager, Wohnbauträger und Carsharing-Betreiber bekamen die Möglichkeit, sich zu relevanten Themen zu informieren und auszutauschen. Best-Practice Beispiele und Initiativen, welche die Energiewende vorantreiben, wurden präsentiert.

Die Teilnehmenden – unter ihnen auch Landtagsabgeordnete Doris Schmidl – bekamen Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich Speicherlösungen, E-Carsharing und Ortskernbelebung. Zusätzlich erhielten Gemeindevertreter Informationen zur Beschaffung innovativer Produkte im kommunalen Bereich. Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner freute sich über die vielen Teilnehmenden und Experten: „Man sieht, dass sich derzeit sehr viel im Energiesektor tut, auch die moderne Mobilität hat viele Herausforderungen, die wir nur gemeinsam schaffen.“ Ein besonderes Highlight war die Präsentation eines bidirektionalen Ladesäulen-Prototyps der Firma Fronius, der Elektrofahrzeuge als häusliche Stromspeicher nutzbar macht.

Beim Abendempfang drehte sich alles um Stromspeicherlösungen. Energiespeicher stellen eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende dar, sie sorgen dafür, dass Energie aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich zur Verfügung steht. Georg Letter von der TU Wien stellte das Projekt Car2Flex vor. Es geht dabei es um Bidirektionales Laden, also um die Nutzung von E-Autos als Energiespeicher. Die Präsentation des stationären Grätzlspeichers in der Modellregion Elsbeere-Wienerwald ermöglichte Einblicke in die Praxis. Peter Lengauer von der Firma Schmidberger berichtete, wie ausgediente Batterien aus Elektroautos als Stromspeicher für Photovoltaikanlagen verwendet werden können.

Beim Workshop zur innovativen Beschaffung ging es darum, Brücken zwischen Gemeinden und innovativen Unternehmen zu schlagen. Gemeindevertreter hatten die Möglichkeit, in Austausch mit Unternehmen zu treten, welche innovative Produkte im Bereich Energie- und Digitalisierung anbieten. Zudem wurden Fördermöglichkeiten besprochen.

Beim Symposium Nachhaltige Mobilität diskutierten Teilnehmer, wie Bauträger und Gemeinden gemeinsam nachhaltige Mobilitätslösungen schaffen können, thematisiert wurden die Verknüpfung von Carsharing und Nahverkehr sowie rechtliche Möglichkeiten. Außerdem sind Best-Practice-Carsharing Modelle aus Tirol und Kärnten präsentiert worden. Friedrich Hudribusch, Bauamtsdirektor von Wiener Neudorf, stellte das Konzept der Stadt zur nachhaltigen Ortskernbelebung vor, welches mit dem VCÖ-Mobilitätspreis 2023 ausgezeichnet worden war.