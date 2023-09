In Wölbling brach neue Ära an

In Oberwölbling ist der neue PfarrerJosef Seeanner feierlich installiert worden. Ein beachtlicher Festzug, angeführt durch die Jugendblaskapelle Fladnitztal und vielen Priestern wie Generalvikar Christoph Weiss, Dechant Pater Benjamin Schweighofer, die Pfarrer Helmut Buchegger, Josef Piwowarski aus Karlstetten/Neidling, Robert Wajda aus Heiligeneich, Helmut Prader aus Haag, Josef Spindelböck, Priester von der Josefbruderschaft in Hain und dem neuen Pfarrer Josef Seeanner, bewegte sich zur Kirche, wo Dechant Pater Benjamin dem neuen Pfarrer feierlich die Schlüssel zur Kirche übergab, und nach dem Aufsperren die Ministranten, die Priester, die Vertreter der Gemeinde, der Feuerwehr, die Vertreter sämtlicher Vereine und Institutionen und die Gläubigen das Gotteshaus betraten.

Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Obmann-Stellvertreterin des Pfarrgemeinderates Helene Kleebinder alle Anwesenden begrüßte und ganz besonders den neuen Pfarrer. In Reimform wünschte sie dem Priester alles Gute für sein Wirken in der Pfarre und sagte ihm im Namen der Pfarre volle Unterstützung zu. Auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel hieß Pfarrer Seeanner herzlich willkommen und wünschte ihm alles Gute in seinem neuen Wirkungskreis. Die Vorstandsmitglieder Manuela Kerndler und Michaela Rinnerbauer überreichten einen Blumenstrauß in Weiß und Blau, also in den Farben der alten Heimat Bayern des Priesters und entzündeten eine Kerze mit dem Porträt der Kirche von Oberwölbling, um immer an diesen denkwürdigen Tag zu erinnern.

Nach einem neuerlichen Versprechen, sich für Gott und die Menschen einzusetzen, überreichte Dechant Benjamin dem neuen Pfarrer den Tabernakelschlüssel als Symbol, dass er nun der neue Herr über die Kirche und die Pfarre ist. Der Pfarrgemeinderat und der Pfarrkirchenrat erneuerten ihr Versprechen für eine gute Zusammenarbeit und Unterstützung des neuen Pfarrers.

Der Chor unter Leitung von Anna Stern, die Organistin Martha Ast und der Trompeter Stefan Schober begeisterten die Gottesdienstbesucher mit ihrer Musik und dem wunderschönen polnischen Marienlied Schwarze Madonna.

Pfarrer Seeanner bedankte sich sichtlich gerührt bei allen, die seine Installation zu einem unvergesslichen und schönen Ereignis gemacht haben: „Ich freue mich auf ein gutes und ehrliches Miteinander.“

Anschließend lud der Pfarrgemeinderat zu einer besonderen Agape mit Broten, Mehlspeisen und Getränken ein.