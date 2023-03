Fine-Art-Galerie Traismauer: Virtuell durch Theaterstück

Im Rahmen der Ausstellung „Magie & Illusionen“ der „Fine-Art-Galerie“ im sogenannten „10er-Haus“ in der Wiener Straße bestand die Möglichkeit, an einem ein virtuelles Theaterstück teilnehmen zu können. Durch die entsprechende Technik (Virtual- Reality-Brille) konnten die Ausstellungsbesucher in die Theateraufführung einsteigen und spezielle Eindrücke von den Aufführungen des Stücks „Leutnant Gustl Inside – Virtuelles Theater“ gewinnen. Die Gäste zeigten sich davon tief beeindruckt.

