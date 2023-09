EU-Zivilschutzübung: Traismaurer Silberhelme probten in Polen

„Lang andauernde, starke Regenfälle und weitläufige Überflutungen im Gebiet Nowy Dwór Mazowiecki: Die polnische Regierung fordert über den EU-Zivilschutzmechanismus internationale Hilfe an.“ Dies war die Übungsannahme der internationalen Katastrophenschutzübung „New Wave Poland 2023“ in Polen.

Gemeinsam mit rund 100 Kameraden aus ganz NÖ nahmen sechs Schiffsführer der Feuerwehren Traismauer-Stadt, Oberndorf/Gebirge und Waldlesberg unter der Führung von Bezirkssachbearbeiter Wasserdienst Markus Brabletz im Rahmen des NÖ Moduls „Flood Containment“ (Hochwasserschutz) teil. Die Übungsannahme entsprach den Gegebenheiten rund um Warschau im Jahr 2010. Auch damals hat sich die Hochwasserlage durch eine Flutwelle weiter zugespitzt.

Nach über 700 Kilometern Anfahrtsweg im Konvoi mit zwölf Autos, 19 Lkws und 15 Anhängern bauten die Feuerwehrmänner in einem ehemaligen Fort die „Base of Operation“ auf. Diese bildete mit einer Führungseinheit, Zelten, Küche und Hygienestationen die autarke Operationsbasis für die dreitägige Übung.

Floriani wurden auf Trab gehalten

Kaum war das Camp aufgebaut, rückten die Niederösterreicher zu den ersten Einsatzorten aus. Der Auftrag der Einheit, der die Traismaurer angehörten, war es, mit mobilen Hochwasserschutzsystemen einen Industriebetrieb vor der herannahenden Flut abzusichern. Trotz Dunkelheit und körperlicher Belastung gelang es, den Einsatz schneller als erwartet abzuarbeiten.

Die internationale Übungsleitung hielt das NÖ-Kontigent stets mit neuen Übungseinlagen und herausfordernden Einsatzstellen auf Trab. Ein weiterer Einsatzort für die Traismaurer und ihre Kameraden war die Verteidigung eines beschädigten Dammes. In schweißtreibender Arbeit schaffte es die 35 Mann starke Truppe, den Damm abzusichern.

Bei diesem Übungsort zeigte sich, wie realitätsnahe die EU-Übung gestaltet wurde. Mit wechselnden Lagebildern, wie plötzlichen Unterspülungen, testeten die internationalen Zertifizierer die Flexibilität und Belastbarkeit der Niederösterreicher. Dank der großartigen Zusammenarbeit gelang es, das Einsatzziel zu erreichen. Der in wenigen Stunden errichtete Behelfsdamm gab erst unter Extrembelastung nach. Neben dem NÖ-Modul waren auch Kontingente aus Belgien, Tschechien, Polen, Kroatien und der Ukraine im Einsatz. Die internationale Übung bewies, wie vielschichtig die Zusammenarbeit innerhalb der EU ist.

Zivilschutzübung von EU finanziert

Bereits im Vorjahr hatten die sechs Traismaurer Feuerwehrmänner an der EU-Zertifizierungsübung in Rumänien mit dem NÖ-Modul „Flood Rescue using Boats“ teilgenommen. Mit dem Modul „Flood Containment“ sind die Traismaurer Kameraden künftig auch Teil des zweiten EU-zertifizierten Moduls.

„Hervorzuheben ist, dass die Kosten für die EU-Zivilschutzübung von der EU getragen werden. Die zahlreichen wertvollen Erfahrungen, die die Traismaurer Kameraden sammelten, kommen nicht nur internationalen Einsätzen, sondern besonders der Ausbildung, Übung und Einsätzen vor Ort zugute“, sagt David Brandl, Sachbearbeiter Wasserdienst bei der Feuerwehr Waldlesberg.

Sobald der EU-Zivilschutzmechanismus das NÖ-Modul „Flood Containment“ abschließend positiv zertifiziert, können europäische Länder bei großen Katastrophen um diese Feuerwehreinheiten ansuchen. Koordiniert werden diese Einsätze durch den EU-Zivilschutzmechanismus der Europäischen Kommission und der EU-Mitgliedsstaaten.

„Wir sind stolz, dass Traismauer mit der gut ausgebildeten Wasserdienstmannschaft der Feuerwehren Traismauer-Stadt, Oberndorf/Gebirge und Waldlesberg Teil dieses EU-Moduls ist“, so David Brandl.