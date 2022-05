Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf sichert sich ab

Werbung

Cybercrime, auf Deutsch Internetkriminalität, in Österreich steigt laut dem Bundeskriminalamt stetig an. Alleine in 2021 gab es 46.000 Anzeigen, von denen lediglich nur ein Drittel aufgeklärt werden konnten. Die Gemeinde reagiert: Im Zuge der Sitzung des Ausschusses für Hochbau, Tiefbau, Raumordnung, Verkehr, Wirtschaft, Feuerwehren und Zivilschutz wurden Vertreter von der Greco International AG geladen, die der Gemeinde Lösungen für Cybercrime-Versicherungen vorgestellt haben.

„Bei der Bürgermeisterkonferenz im Sommer des vergangenen Jahres wurde auf diese Problematik und Gefahr auch für Gemeinden aufmerksam gemacht. Daher denke ich, dass eine solche Versicherung wirklich eine gute Sache ist und uns noch einmal mehr Sicherheit gibt“, erklärt ÖVP-Ortschef Ewald Gorth.

In der Versicherung sind nicht nur Gemeinderäte und Bürgermeister, sondern alle von der Gemeinde beschäftigten Personen inbegriffen. Die Prämie beträgt 1.700 Euro pro Jahr.

Der Gemeinderat beschloss den Vorschlag des Ausschusses einstimmig.

