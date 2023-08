Neue Parkfläche am Bahnhof Statzendorf

Beim Bahnhof Statzendorf entstand eine neue Parkfläche. Damit setzt die Gemeinde auf gute Anpassungsmaßnahmen im Zuge des Klimawandels. Das Projekt wurde von der Leader-Region mit 60 Prozent Investitionszuschuss gefördert.

Statzendorf ist seit fünf Jahren Mitglied der Klimabündnisgemeinden und auch in der Modellregion aktiv. Klimaschutz und Klimaanpassung werden sehr wichtig genommen. Die neue Parkfläche beim Bahnhof gilt damit auch als ökologische Referenzfläche und Vorbild für andere Gemeinden. Schon deshalb wurde das Projekt sehr gut gefördert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 27.000 Euro.

Neue Bäume und Parkbänke sollen bei schönem Wetter der Bevölkerung und auch Bahnreisenden die Möglichkeit zum Verweilen gestatten. Zudem wird die blühende Abgrenzung zur Straße ein attraktiveres Bild ergeben sowie als Bienenweide dienen und damit den Artenschutz stärken.

Bürgermeister Herbert Ramler und der gesamte Gemeinderat freuen sich über das umgesetzte Projekt. „Bäume sind eine tolle Investition. Deren Wert wird mit den Jahren immer größer!“

Viele Initiativen für den Klimaschutz

In der Modellregion Unteres Traisental und Fladnitztal gab es in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Aktivitäten rund um neue Grünflächen. So wurden einige Initiativen im Bereich Obstgärten gesetzt, unter anderem in Wölbling hinter dem Gemeindeamt und in Nussdorf im Schulgarten oder die „Kostbare Jubiläumsrunde“ in Herzogenburg sowie Obstbäume und Sträucher im gesamten Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf.

Traismauer finalisierte den Garten im Stadtgrabenpark und setzte einen Baumpark im Zwischenstromland neben der Traisenbrücke um. Zudem wurde bei der Fertigstellung des Hochwasserschutzes in der Römerstadt ganz besonders auch die Nutzung der Fläche für Besucher und Naturliebhaber geachtet.

Modellregionsmanager Alexander Simader freut sich darüber, dass alle Gemeinden der Region in dieselbe Richtung gehen: „Klar ist, dass wir uns an den bestehenden Klimawandel anpassen müssen. Schön ist, dass dabei alle Gemeinden ganz grundsätzlich in eine sehr nachhaltige Richtung tendieren. Trotzdem wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung noch deutlich mehr Maßnahmen in den eigenen Gemeinden.“