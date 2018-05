Es war der vierte Frühjahrsempfang der Gemeinde, der in der voll besetzten Mehrzweckhalle über die Bühne ging.

Nach der Einstimmung durch die Trachtenkapelle mit Regina Spanny am Dirigentenpult, begrüßte Gemeinderätin Karin Schildberger-Böck die zahlreichen Gäste. Neben dem Chor der Volksschule fanden sich auch viele Gemeinderäte und Vereinsobmänner, die Jungbürger, die Jungakademiker und die die Bewerbsgruppe der Feuerwehr sowie die Schüler der Musikschule ein.

Gemeinde mit hoher Lebensqualität

„Wir können uns glücklich schätzen, in so einer Gemeinde zu wohnen, wo die Lebensqualität noch stimmt“, so Schildberger-Böck. Bürgermeister Ewald Gorth brachte einen Rückblick über das Gemeindegeschehen, darunter auch die Umgestaltung des Inzersdorfer Spielplatzes, die Adaptierung des Walpersdorfer Milchhauses und das 190.000 Euro teure Hochwasserrückhaltebecken in Anzenberg.

Viele Menschen sind für das Gemeindewohl und ihnen wurde im Rahmen dieses Frühjahrsempfangs Dank und Anerkennung ausgesprochen: Elfriede und Ludwig Haiderer, die sich schon viele Jahre für die Pflege der Gemeindeplätze einsetzen, Anton Wieser, der von 1988 bis 2011 als Gemeindearbeiter beschäftigt war, Jutta Fenz, die sich zehn Jahre für die Nahversorgung engagierte, Alexandra Kittel-Völkl, die sich mit ihren Kolleginnen um die Gemeindebücherei kümmerte und Johann Prankl für die tatkräftige Mithilfe bei der Sanierung des Vereinsgebäudes der Gesellschaftsrunde.

Die Jugendreferentin der Trachtenkapelle, Sophie Mutenthaler, stellte die fünf Jungmusiker und Feuerwehrkommandant Günther Staudenmayer die Feuerwehrjugend vor. Heuer werden zwei Gruppen zum Fire-Cup in Gastern im Waldviertel antreten.

Jugend-Gemeinderat Bernhard Neuchrist überreichte zum Abschluss die Jungbürgerbriefe, in der Hoffnung, dass die Jugend, die nicht nur Rechte hat, sondern auch Pflichten übernimmt, ihre Ideen einbringt, denn „Friede, Freiheit und Demokratie sie sind keine Selbstverständlichkeit“.