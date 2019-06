Die Feuerwehr lädt zu ihrem Fest und verwöhnt die Gäste mit Steckerlfisch, Bratwurst, Grillhendl und anderen kulinarischen Köstlichkeiten. Erfrischende Drinks werden an der Cocktailbar serviert, edle Tropfen gibt es an der Weinbar.

Am Freitag messen sich die Florianis außerdem beim Traisentalcup. Dieser geht ab 17.30 Uhr am Sportplatz über die Bühne. Anschließend sorgen „The Dreamers“ für Stimmung. Am Samstag stehen ab 20.30 Uhr die „Oidmodischen Hund“ auf der Bühne, am Sonntag gibt es ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf.