Bis in die Landeshauptstadt reicht der Blick vom Steinbruch in

Anzenberg bei gutem Wetter. Die Idylle des Plätzchens will sich die Gemeinde nun zunutze machen und dort, wo immer das Sonnwendfeuer gefeiert wurde, eine Aussichtswarte errichten.

Geplant ist, wie Gemeinderat Willi Steiner erklärt, ein kleiner Turm – ähnlich wie der Sitzenberg-Reidlinger Korkenzieher. „Wie hoch die Plattform wird, wissen wir noch nicht“, meint der Vorsitzende des Tourismus-Ausschusses der Gemeinde. In den kommenden Tagen soll mithilfe eines Krans der Feuerwehr Herzogenburg geschaut werden, wie hoch das Bauwerk werden muss, damit Wanderer die Aussicht über das Untere Traisental bis in die Landeshauptstadt genießen können. „Dann können wir weiter planen“, sagt Steiner.

Für alle, die nicht nur gerne wandern, sondern auch ihre Geschicklichkeit und ihr Gleichgewicht testen wollen, soll neben der Plattform eine Motorik-Anlage entstehen.

Theyern-Pläne wurden verworfen

Neu war das Thema im Gemeinderat nicht. Von einer Aussichtplattform ist bereits seit einigen Jahren die Rede. Geplant war bisher allerdings, die Aussichtswarte auf dem Theyerner Berg zu errichten. „Ich habe das schon seit Längerem vor. Nachdem es am ursprünglichen Ort aber Probleme gab, ist das Projekt eingeschlafen“, erzählt Steiner, „ich hoffe, dass es jetzt was wird.“