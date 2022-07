Bronze auf Silber in einzigem Jahr für Musikschule

Werbung

Julian Haupt, Schüler von Zsolt Simon an der der Musikschule Inzersdorf-Getzersdorf, hat nicht nur die bronzene Übertrittsprüfung mit der Trompete, sondern auch die Übertrittsprüfung in der Stufe Silber am Horn absolviert – er wurde für seine Darbietung von der Jury mit einem ausgezeichneten Erfolg bewertet.

Julian hatte erst im vergangenen Jahr die Prüfung in der Stufe Bronze erfolgreich absolviert, daher ist diese Steigerung auf die Stufe Silber innerhalb eines Jahres eine außergewöhnliche Leistung. Musiklehrerin Marianna Peter freut sich sehr, dass die harte und fleißige Arbeit des jungen Musikers mit einer erfolgreichen Prüfung belohnt wurde. Abgelegt hat er sie in den Räumlichkeiten der Volksschule Inzersdorf.

