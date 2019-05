60 neue Bürger und drei neue Betriebe: Die Gemeinde ist im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Beim Frühjahrsempfang nahmen sich Gemeinderäte und Vereinsobleute Zeit, um die „Neuen“ in Inzersdorf-Getzersdorf willkommen zu heißen.

NOEN Fanden in Inzersdorf-Getzersdorf ein neues Zuhause: Gabriele Fischer und Karl Größbacher.

Damit die frisch Zugezogenen, aber auch die Alteingesessenen sehen, dass sich in der rund 1.580-Seelen-Gemeinde auch einiges tut, wurden an dem Abend die wichtigsten Projekte des Vorjahres in Erinnerung gerufen: 2018 wurde etwa das Milchhaus in Walpersdorf saniert, der Dorfladen in Inzersdorf modernisiert und neu übernommen sowie der Vorplatz der Hiatahütte schöner gestaltet und eine Motorikanlage in Walpersdorf geschaffen.

In diesem Jahr ist in Inzersdorf-Getzersdorf ebenfalls bereits einiges geplant: Es soll ein neuer Parkplatz in der Dorfstraße entstehen, außerdem wird in der Katastrale Wetzmannsthal das lang ersehnte Rückhaltebecken errichtet.

Verdiente Bürger wurden geehrt

Zum gesellschaftlichen Leben der Gemeinde tragen neben den beiden Feuerwehren auch die vielen Vereine bei. Im Anschluss an die Präsentation des vom Weinbau geprägten Ortes nahmen sich Gemeinderäte und -Bedienstete Zeit, um engagierte Mitglieder und Bürger zu ehren. Ausgezeichnet wurden Florian Brandl und Heinz Gugerell für ihre sportlichen Erfolge, Irene Huber und Harald Dorner für ihr Engagement bei der GSR, Christine Füllerer und Helmut Schmutzer für ihre Unterstützung des SC Getzersdorf.

Außerdem Herwig Leitner sen. als langjähriger Obmann der ÖKB-Ortsgruppe. Gedankt wurde auch Gabriele Ernd, Sabine Brandl, Christine Braunschweig und Ingeborg Zehndorfer, langjährige aktive Mitglieder der Gemeindebäuerinnen.