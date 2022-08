Haslinger-Muskateller wurde ausgezeichnet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Bei der diesjährigen Muskateller-Verkostung des Branchenmagazins „Vinaria“ schaffte es ein edler Tropfen aus dem Weinbaugebiet Traisental auf das Siegespodest.

„Natürlich freuen wir uns riesig über den zweiten Platz in der Kategorie ,Best Buy‘“, sagt Winzer Jürgen Haslinger aus Inzersdorf.

Frische Zitrusnoten, feine Kräuterwürze

Der Gelbe Muskateller stammt aus der Ried Pletzen-graben in Inzersdorf, dieser Weingarten ist etwa 20 Jahre jung und 0,5 Hektar groß. Der kalkhaltige Lössboden und das Klima mit vielen Sonnenstunden und eher kühlen Nächten bilden ideale Voraussetzungen für die Aromatik des Weins.

„Nach der Ernte meist Anfang Oktober wird er behutsam im Stahltank trocken ausgebaut. Das Ergebnis ist ein intensiver charakteristischer Muskatgeschmack – fruchtig, in der Nase Holunderblüten, am Gaumen frische Zitrusnoten und feine Kräuterwürze, eine gut eingebaute Säurestruktur und der Alkohol ist überwiegend im niedrigen Bereich“, erklärt der 38-jährige Winzer, der mit seiner Gattin Corinna, das Heurigenlokal in der Inzersdorfer Dorfstraße führt.

Als Aperitif und zu Vorspeisen ist der Gelbe Muskateller ein idealer Sommerwein für die Terrasse. Ab Hof ist er als Qualitätswein oder Frizzante erhältlich.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.