Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag-Abend auf der S 33.

Ein 23-Jähriger aus Wien-Leopoldstadt lenkte gegen 19.25 Uhr sein Auto im Gemeindegebiet von Inzersdorf aus St. Pölten kommend in Fahrtrichtung des Knotens Jettsdorf.

Vor ihm fuhr eine 57-Jährige aus dem Raum Pyhra in die gleiche Richtung.

Aus bislang unbekannter Ursache krachte das Fahrzeug des Mannes in das Heck des Wagens der 57-Jährigen. Diese geriet in weiterer Folge ins Schleudern und kam am linken Fahrstreifen zum Stehen.

Kollision war unvermeidbar

Der Pkw des 23-Jährigen durchbrach den Windschutzzaun und kam erst nach etwa 120 Metern auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand.

Eine nachkommende 23-jährige Autolenkerin aus dem Raum Schwarzenau (Bezirk Zwettl), die auf dem linken Fahrstreifen fuhr, konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug der 57-Jährigen nicht mehr vermeiden. Diese erlitt durch den Crash schwere Verletzungen und wurde nach der Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die beiden 23-Jährigen kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau eingeliefert.

Um die Bergung der Wracks kümmerten sich die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Herzogenburg-Stadt und Traismauer-Stadt. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden.