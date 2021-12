Landjugend: Kekse für guten Zweck

Unter dem Motto „Wir backen für das Weihnachtswunder“ haben Julia, Denise, Christine und Bianca von der Landjugend Inzersdorf einige Kilogramm Kekse für die Aktion eines Radiosenders gebacken, die sie gegen freiwillige Spenden gegenüber vom Anzenberger Milchhaus verkauften.

„Wir wollen uns an der Aktion zugunsten von Licht ins Dunkel beteiligen. Die Spenden dieser Aktion werden durch unseren Verein erhöht und direkt an das Spendenkonto übermittelt“, so Obmann Raphael Rauscher. Wer noch Kekse will, hat am Mittwoch 22., und Donnerstag 23. Dezember, von 12.30 bis 17 Uhr – solange der Vorrat reicht – noch die Möglichkeit dazu.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Der für 18. Dezember geplante Glühweinstand im Hof der Mehrzweckhalle wurde abgesagt, dafür gibt es einen mit Glühwein und Tee am Freitag, 24. Dezember, nach der Christmette in der Pfarrkirche.