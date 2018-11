„Die Landjugend ist mir ans Herz gewachsen, es sind viele Freundschaften entstanden, deshalb will ich mich jetzt noch mehr für den Verein einsetzen“, ist Victoria Kramreiter motiviert.

Gemeinsam mit Lukas Karner wird die 20-Jährige ab sofort an der Spitze der Landjugend-Ortsgruppe Inzersdorf-Getzersdorf stehen. Der 17-jährige Lukas Karner löst damit seinen Cousin Florian Karner als Obmann ab. Kramreiter tritt in die Fußstapfen von Julia Herzmanek.

Auf die frisch gewählte Leitung wartet auch schon die erste große Herausforderung: „Wir feiern heuer 70 Jahre Landjugend und wollen deshalb im Sommer einen Heurigen und ein Festl organisieren“, erzählt Kramreiter. Außerdem stehen wieder Glühweinstand, das Sonnwendfeuer und das Maibaum-Aufstellen auf dem Programm.