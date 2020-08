Lisa Zederbauer

Die Landjugend Inzersdorf nahm auch dieses Jahr am Projektmarathon teil. Dieses Jahr bauten die Jugendlichen Schilder für die neu gepflanzten Bäume in der Gemeinde, auf denen beispielsweise die Baumgattung angegeben ist. Aufgrund von Corona fanden keine Feierlichkeiten statt, stattdessen wurden die Schilder in kleinem Rahmen an die Gemeindevertreter übergeben. Das Bild zeigt die fleißigen Landjugendmitglieder bei der Arbeit: Marie Haslinger, Karl Ernd, Lukas Karner, Obmann Lukas Karner, Jakob Schoderböck, Matthias Karner, Kerstin Rauscher und Denise Stalzer (von links).