Am vergangenen Dienstag ging in der Mehrzweckhalle das Abschlussfest des diesjährigen Klimaschulen-Projektes über die Bühne. An der von Schuldirektor Bernhard Moser perfekt organisierten Veranstaltung nahmen knapp 400 Schüler aus fünf heimischen Pflichtschulen – den Volksschulen Traismauer, St. Andrä und Inzersdorf sowie den Mittelschulen Wölbling und Traismauer – teil und zeigten dabei, was sie dieses Jahr über Klimaschutz gelernt haben.

Schüler kamen mit dem Fahrrad nach Inzersdorf

Für die Initiatorin, die Wölblinger Bürgermeisterin Karin Gorenzel, war es ein tolles Erlebnis, alle beteiligten Schüler gemeinsam in Aktion zu sehen: „Ein besonderer Dank gilt den drei Schuldirektoren Petra Schrott, Bernhard Moser und Gerhard Beitl, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dass dieses Projekt ein Erfolg wird.“ Eine besondere Freude hatte Gorenzel mit den Schülern ihrer Schule, die zum Fest extra klimaneutral mit dem Fahrrad angereist kamen.

Mit viel Engagement des Lehrpersonals wurden bei diesem Fest herausragende Projekte umgesetzt, wobei immer auf die Interessen und die Altersstufen der Schulkinder eingegangen wurde.

Dabei zeigten die Mittelschüler aus Traismauer mit der Errichtung von Hochbeeten oder der Herstellung von Pflegecremes, wie man mit heimischen Produkten umgehen kann.

In der Mittelschule Wölbling wurden die Gebäude energetisch analysiert und optimiert und die Schüler setzten sich stark mit dem Verhalten der Menschen und auch der Umweltpolitik auseinander. Es entstanden dabei zeit- und gesellschaftskritische Texte, Songs und Aufführungen.

Aber auch die Volksschüler bewiesen, dass sie sich inhaltlich sehr genau mit Klima- und Umweltschutz beschäftigten und viel dazulernten, was sie nun gerne auch zu Hause an die Eltern und Großeltern weitergeben wollen. Es dürfte die Zeit gekommen sein, wo die Kinder vorzeigen, wie Umwelt- und Klimaschutz funktioniert – in diesem Sinne war es ein gelungenes Klimaschulen-Projekt und ein perfektes Abschlussfest.

Und: Alle Beteiligten nahmen sich vor, im kommenden Schuljahr an dem Thema intensiv weiterzuarbeiten.