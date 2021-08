Bereits vor zwei Jahren hat sich die Gemeinde entschlossen, eine Topothek einzurichten, wie sie in vielen Nachbargemeinden bereits vorhanden ist. Die Vorarbeiten befinden sich in der entscheidenden Phase.

Es wird nach wie vor – natürlich leihweise – Material gesucht. Die Palette reicht von alten Familien- und Häuserfotos, Fotos von Veranstaltungen und Ortsteilen, Dokumente und Urkunden, etwa alte Gewerbeurkunden, Jubiläen, Ernennungen, Geburts- und Taufurkunden, aber auch Sporturkunden von Landes- oder Staatsmeistern aus der Gemeinde.

Auch Zeitungsausschnitte mit interessanten geschichtlichen Details sind gefragt. So soll ein regionalhistorisches Nachschlagewerk entstehen.

Originalmaterial bleibt bei den Besitzern

Als virtuelle Sammlung ist eine Topothek beliebig erweiterbar, was sich in verstreutem Privatbesitz befindet, wird durch die Verschlagwortung und Verortung virtuell vereint. So kann man mit der Eingabe eines Suchbegriffs wie zum Beispiel „Hauptstraße 18“ alle Einträge, auf denen sich dieses Gebäude befindet, ebenso aufrufen wie alle Fotos oder Texte, die sich darauf beziehen. Das Originalmaterial verbleibt ebenso wie alle Nutzungsrechte, die über die Darstellung in der Topothek hinausgehen, bei den Besitzern. Wer geeignetes Material zur Verfügung stellen will, kann es einem Topothek-Mitarbeiter übergeben, es wird digitalisiert und nach ein paar Tagen unversehrt an die Besitzer retourniert.

„Eigentlich war die Online-Stellung der Topothek bereits für 2020 geplant, da sie aber in Rahmen einer Gemeindeveranstaltung öffentlich vorgestellt werden sollte, wurde sie wegen Corona verschoben“, berichtet Irene Huber vom Topothek-Team. Aktuell ist die Online-Stellung nun für Anfang Oktober vorgesehen – aber ohne vorherige öffentliche Präsentation.