Die Spange Inzersdorf-Getzersdorf ist mittlerweile zu einem nur allzu vertrauten Thema in der kleinen Gemeinde geworden: Die Bewohner beschweren sich schon seit Langem über die extreme Verkehrsbelastung direkt vor ihrer Haustür. Nur eine Spange zwischen Inzersdorf und Getzersdorf könnte zur Lösung dieser Problematik beitragen.

Schon seit Jahrzehnten wird versucht, diese Ortsumfahrung durchzusetzen. Beim ersten Versuch vor mehr als zehn Jahren war die Planung abgeschlossen, es gab Finanzierung, doch einige Anrainer wollten die nötigen Grundstücke für den Bau nicht aufgeben. Erneut wurde 2017 die Thematik aufgegriffen, weil es wieder Beschwerden über das hohe Verkehrsaufkommen gab.

Anrainer beschweren sich seit Jahren

Denn täglich fahren 2.000 Fahrzeuge durch die Gemeinde, ein beträchtlicher Teil davon sind Lkw. Diese sind nicht nur laut, sondern verursachen durch ihr hohes Gewicht Schäden an Fassaden von Gebäuden, die nah an der Straße liegen.

Nachdem die Planung der Spange 2017 gestartet war, gab es 2018 erste, vielversprechende Gespräche mit dem Land NÖ rund um die Finanzierung. Es waren 1,1 Millionen Euro für die Umsetzung vorgesehen.

Jedoch beschloss man beim Land nach einer Verkehrszählung, dass diese Ortsumfahrung nicht so dringend benötigt werde, da das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde nicht so schlimm ist, wie es von den Gemeinderatsmitgliedern geschildert worden sei. Somit rutschte das Projekt weit nach hinten auf der Finanzierungsrangliste. Wann und ob die Straße jemals in Angriff genommen wird, konnte der Gemeinde niemand sagen. „Das Projekt befindet sich fix und fertig in der Schublade, doch ohne Subvention durch das Land kann es nicht realisiert werden. Es liegt auf Eis“, bedauert VP-Bürgermeister Ewald Gorth.

Parkverbote und Tempolimits

Obwohl ohne die Spange kein Lkw-Fahrverbot in Kraft gesetzt werden kann, wurden Maßnahmen ergriffen, um die prekäre Verkehrssituation zu beheben.

In Getzersdorf kam es in den engen Straßen immer wieder zu Staus durch parkende Autos, die größeren Fahrzeugen die Durchfahrt unmöglich gemacht hat. Daher erwirkte die Gemeinde in Problemzonen Parkverbote, die zumindest für jetzt Abhilfe schaffen.

Außerdem wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen in besonders stark befahrenen Straßen im Ortsgebiet eingeführt.