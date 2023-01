Stolz auf Feuerwehr-Nachwuchs

Bei der 127. Feuerwehr-Mitgliederversammlung im Gasthaus Stelzhammer begrüßte Kommandant Günther Staudenmayer nicht weniger als 72 Mitglieder, darunter die drei Neuzugänge Irene Koppensteiner, Sarah Pichler und Denise Stalzer.

Beim Kassenbericht brandete großer Applaus auf, denn neben großen Ausgaben wie rund 87.000 Euro für den Hallenbau und Spindraum sowie knapp 40.000 Euro für Feuerwehrfest und Traisental-Cup gab es beim Fest und Cup Einnahmen von mehr als 70.000 Euro. Die Gemeinde steuerte etwas mehr als 37.000 Euro bei, um die Baukosten beim Feuerwehrhaus stemmen zu können: „Ich bin gerne bereit, die Feuerwehr zu unterstützen“, erklärte dazu Bürgermeister Ewald Gorth.

Das Jahr war eher einsatzschwach. Die drei Brandeinsätze waren ein Waldbrand in Walpersdorf sowie ein Kellerbrand in der Inzersdorfer Dorfstraße und ein Wohnhausbrand in Reichersdorf. Die sieben technischen Einsätze waren drei Fahrzeugbergungen in Getzersdorf, zwei auf der Landesstraße 113 und eine beim Stockerkreuz sowie eine Türöffnung. Die Sicherheitswachen wurden bei 15 Veranstaltungen im Schloss Walpersdorf und in der Inzersdorfer Mehrzweckhalle vorgenommen.

Die Feuerwehrjugend nahm gemeinsam mit der Jugend aus Getzersdorf und Hain-Zagging am Landesbewerb in Tulln teil, wo Christoph Dohnal, Silas Müllner, Jakob Schlossnagl und Anna-Lena Höchtl das Bewerbsabzeichen in Bronze erlangten. Außerdem war sie beim Wissenstest in St. Pölten dabei, wo beim Wissenstestspiel Silas Müllner und Christoph Dohnal Bronze, sowie Anna-Lena Höchtl Silber erreichten. Wissenstest-Silber schafften Lara-Sophie Höchtl und Matthias Dohnal. Bei der Kinderfeuerwehr gab es sieben Gruppentreffen mit 61 Mitgliedern zu 122 Stunden.

Teilnahme an elf Bewerben

Auch die Wettkampfgruppen waren sehr aktiv: Es gab elf Bewerbe, bei denen 191 Mitglieder 1.158 Stunden unterwegs waren und einige Silber- und Bronzemedaillen holten. Bei den vier Abschnittsbewerben und beim Landesbewerb von 30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf wird Inzersdorf natürlich wieder vertreten sein.

