Gebühren wurden angepasst

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einige Gebührenanpassungen. So steigt ab Juli die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten Inzersdorf und Getzersdorf bis zu 20 Stunden im Monat von 50 auf 65 Euro, bis zu 40 Stunden von 70 auf 85 Euro – und von mehr als 40 Stunden auf 100 Euro. Dabei bleiben die ersten fünf Mittagessen im Monat inbegriffen.

Im Jahr 2014 wurde in der Volksschule Inzersdorf die schulische Tagesbetreuung eingerichtet, auch hier werden die Kosten ab 1. September für die Nachmittagsbetreuung erhöht. So zahlt man für ein Kind jetzt 35 Euro – vorher 34 Euro – wenn es einen Betreuungstag in der Woche hat, bei fünf Betreuungstagen steigt es von 88 auf 100 Euro pro Woche. Beim zweiten Kind pro Familie sind es bei fünf Betreuungstagen jetzt 80 statt 70,40 Euro.

Erste Gebührenanpassung seit zehn Jahren

Bei der Benützungsgebühr für die Mehrzweckhalle, die seit zehn Jahren nicht verändert wurde, wird zwischen verschiedenen Nutzungsarten unterschieden: Außerschulische Sportaktivitäten – hier beträgt der Stundensatz 16 Euro – sowie Festveranstaltungen bzw. Vorträge und Info-Veranstaltungen, dabei werden abweichende Gebühren für Vereine mit Sitz in und außerhalb der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf festgelegt. Hier wird die Gebühr ab 1. Juli erhöht.

Alle Beschlüsse zur Preisanpassung wurden einstimmig beschlossen.

