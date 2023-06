Wohltätigkeitsbasar in Herzogenburg

Auch die Gemeindevertreter besuchten am Samstag das Fest im islamischen Zentrum – im Bild SPÖ-Gemeinderat Mücahit Enes Saygili, Vizebürgermeister Richard Waringer, Halil Ismailcebioglu, Mehmet Arslan, ÖVP-Stadtrat Maximilian Gusel und Gemeinderat Muhammed Ali Ayer (von links). Am Freitag war der türkische Generalkonsul in Wien, Mert Özmert, zu Gast gewesen.

Foto: Hans Kopitz