Region St. Pölten: Klima setzt Wildtieren zu

Halali! Für die Grünröcke beginnt wieder die Saison; und sie werden stetig mehr. „Im Bezirk St. Pölten unterziehen sich pro Jahr etwa 60 Jungjägerinnen und Jungjäger der Ausbildung und treten zur Jagdprüfung an. Der Trend ist in den vergangenen Jahren steigend. Der Frauenanteil im Bezirk entspricht dem Landestrend. Die Jägerinnen sind jedoch nicht nur am ,Papier' Jägerinnen, sondern auch im Revier, bei Jagdhornbläsergruppen und als Funktionärinnen aktiv“, weiß Bezirksjägermeister Johannes Schiesser.

Was die Waidmänner zunehmend beschäftigt, ist der Klimawandel. Schiesser: „Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder und schneeärmer, zudem steigt das Risiko für Extremwetterereignisse. Dadurch verändern sich die Lebensräume in den Tieflagen sowie im Gebirge — und damit auch das Verhalten der Wildtiere. Sie erlernen neue Erfahrungen und passen in der Folge die Lebensweise an. Es kann zudem zu einer Veränderung der genetischen Informationen in Populationen kommen, indem sich die besser angepassten Tiere über mehrere Generationen durchsetzen.“ Gehe es um die Folgen des Klimawandels, gebe es jedoch Gewinner und Verlierer.

Bezirksjägermeister Johannes Schiesser: "Wenn es um die Folgen des Klimawandels geht, gibt es Verlierer und Gewinner." Foto: Günther Schwab

Verlierer seien Kältespezialisten wie Alpinschneehase, Schneehuhn oder das Gamswild.

Der Feldhase ist Profiteur und Verlierer zugleich: Er lebt ganzjährig oberirdisch und ist damit dem Wetter ausgesetzt. Ihm setzen nasskalte Frühjahrsmonate wie heuer sehr zu. Dann wird der Hasenbalg durchnässt und die Junghasen unterkühlen, wodurch die Sterblichkeit steigt und die Besätze sinken.

Im Sommer profitiert er jedoch als ursprünglicher Steppenbewohner von den wärmeren Tagen.

Gewinner ist das Wildschwein: Durch die milden Winter findet es in den kalten Monaten ausreichend Äsung vor. Mastjahre mit vielen Samen und Früchten von Eicheln und Buchen liefern ihm zudem ausreichend Fett und Proteine. „Das Wildschwein passt zudem die Fortpflanzungsrate an die Verfügbarkeit von Nahrung an“, erklärt Schiesser.

Erfolgreichste „Jäger“ sind übrigens nach wie vor die Autofahrerinnen und Autofahrer: Im langjährigen Durchschnitt kommen 2.300 Wildtiere im Bezirk St. Pölten durch den Straßenverkehr zu Tode. Besonders betroffen sind Rehe (1.200 Stück), Niederwild (Fasane, Feldhasen, Füchse; 1.100 Stück) und Wildschweine (60 Stück).

Der Herbst ist auch Wildbret-Zeit. Was Wildfleisch-Experte Günter Reibenwein (Reibenwein & Parzer) schade findet: Er bedauert, dass sich in Österreich nicht wie in anderen Ländern, etwa in der Schweiz oder in Frankreich, das Wild ganzjährig am Speiseplan befindet. „Dabei ist Wild das natürlichste Fleisch“, verweist er auf dieses hochwertige Nahrungsmittel, fernab von Billigfleisch, oft aus dem Ausland, welches dann im österreichischen Handel Einzug findet. Auch für Grillen sei Wild — insbesondere das Filet — vorzüglich geeignet. „Fürs Braten nimmt man das Schlögl und die Schulter fürs Gulasch“, empfiehlt er. Bei den Kunden sehr beliebt seien das Hirschkalbfilet und die Rehkeule. Als möglichen Impuls für besseren Absatz sieht er die Vorgabe zur Herkunftskennzeichnung für Großküchen.

Das Weidwerk ist nicht nur älteren Herren vorbehalten. Es gibt immer mehr Jungjäger; und vor allem auch Jungjägerinnen. Marie Haslinger gehört dazu. Die 20-Jährige tritt in die Fußstapfen ihres Großvaters und ihres Vaters. „Ich war mit ihnen als Kind schon viel in der freien Natur, das Interesse an der Jagd kam dann, als ich 16 Jahre war“, erinnert sie sich. Mit 18 Jahren hat die junge Frau aus Inzersdorf-Getzersdorf dann die Jagdprüfung erfolgreich abgelegt. Jagdkarte hat sie noch keine: „Mir fehlt noch die Zeit, außerdem ist die Jagd ein teures Hobby“, sagt sie.

In etwa zwei Jahren soll es dann soweit sein. Bis dahin kann die Jungjägerin noch in ihren Träumen schwelgen: „Einmal auf Gebirgsjagd zu sein und auf eine Gams zu gehen, das wäre schon etwas!“