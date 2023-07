ASV 40 Statzendorf hat neuen Obmann-Stellvertreter

Im Beisein von Bürgermeister Herbert Ramler und geschäftsführender Gemeinderätin Lena Stöger aus Obritzberg-Rust hat der ASV 40 Statzendorf in der Fladnitztal-Arena seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Der Rückzug eines langjährigen und verdienten Funktionärs stand dabei im Mittelpunkt.

Zunächst blickte man noch einmal stolz zurück auf den dritten Platz in der Gebietsliga West. Einige Festivitäten sind schon abgehalten worden, das Sportfest steht unmittelbar bevor (12. und 13. August), im September werden dann die traditionellen Sturmtage über die Bühne gehen.

Anschließend ist Erich Engelhart zum neuen Obmann-Stellvertreter gewählt worden. Er folgt in dieser Funktion Altbürgermeister Michael Küttner, der sich mit emotionalen Worten aus dem Vorstand verabschiedete. Küttner war von 2006 bis 2012 Jugendtrainer, von 2007 bis 2017 fungierte er als Obmann, seit damals als Obmann-Stellvertreter. In diese Ära fallen sowohl der sportliche Aufstieg (Meister in der 2. Klasse 2012, Meister in der 1. Klasse 2019, nunmehr dritter Platz in der Gebietsliga) als auch der Bau des Schmuckkästchens Fladnitztal-Arena. Küttner: „Ich danke allen Funktionären, der Wirtschaft, den Unterstützern, den Gemeinden Wölbling, Obritzberg-Rust sowie Statzendorf, Zuschauern, Spielern, dem Zeugwart, den Ordnern, aber vor allen den Damen in der Kantine sowie den Eltern der Nachwuchsspieler. Es war mir eine Ehre!“

Abschließend wünschte Küttner dem neuen Vorstand alles Gute und hoffte auf die Unterstützung der drei Gemeinden bei der Errichtung eines Trainingsplatzes: „Denn das muss der nächste Schritt sein, um den vielen Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden eine zeitgemäße Trainingsmöglichkeit zu bieten.“