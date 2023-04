Bogensportverein Franzhausen zog erste Bilanz

Seit nunmehr einem Jahr besteht der Bogensportverein Franzhausen. Zur ersten Jahreshauptversammlung begrüßte Obmann Christian Luef zahlreiche Mitglieder im Vereinshaus.

Im Mai 2022 wurde der neue Bogensportverein von mehreren Hobby-Bogensportschützen gegründet. Sitz ist das ehemalige Vereinslokal des Dorfvereins „Wir Franzhausner“, der sich mit Ende 2021 aufgelöst hat (die NÖN berichtete). „Wir, der Bogensportverein Franzhausen, dürfen auf ein sehr erfolgreiches erstes Vereinsjahr zurückblicken. Der Verein besteht mittlerweile aus 23 Vollmitgliedern und acht Fördermitglieder. Kinder, die auch zahlreich regelmäßig den Bogensport ausüben, sind dabei nicht mit eingerechnet“, erklärt Obmann Luef.

An jedem Freitagabend ab 18.30 Uhr ist das Vereinslokal, in dem die Utensilien fürs Bogenschießen gelagert sind, für jedermann offen. Das Bogenschießen findet in unmittelbarer Nähe am alten Sportplatz in Franzhausen statt.

Um Gästen und Interessierten den Bogensport näherzubringen, schaffte der Verein sowohl Erwachsenen- als auch Kinderbögen an, die gratis ausgeborgt werden können. Nach einer Einschulung kann unter Aufsicht eines Vereinsmitgliedes der Bogensport ausprobiert werden.

„Aus gesellschaftlicher Sicht hat es im Vorjahr zwei Veranstaltungen, ein Bockbieranstich und eine Grillveranstaltung für Kinder, gegeben, die beide gut besucht waren“, blickte Christian Luef zurück.

Im Winter war das Training durchgehend möglich. Dafür hatte man einen kleinen Indoor-Platz eingerichtet.

Heuer soll die Bogensportanlage um einen Bereich für Kinder erweitert werden. Neben dem bestehenden Bogensportplatz, der im Vorjahr mit Scheiben und zahlreichen 3D-Zielen ausgebaut wurde, will man ein weiteres Grundstück pachten. Für Kinder soll ein Schießstand (mit Scheiben in der Distanz von zehn Metern) aufgebaut werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.