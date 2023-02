Fladnitztaler Jugendblaskapelle verjüngte ihren Vorstand

Am vergangenen Sonntag hielt die Jugendblaskapelle Fladnitztal ihre Jahreshauptversammlung in Karins Gaststube in Oberwölbling ab. Dabei wurde ein Rückblick über das vergangene Jahr mit den zahlreichen Auftritten und Zusammentreffen geboten. Rund 120 Zusammenkünfte (!) hatten die Musiker dabei zu verzeichnen. Diese unglaubliche Anzahl entspricht den Zahlen aus der Zeit vor der Pandemie.

„Silberne Dirigentennadel“ für Kapellmeisterin

Im Zuge der Neuwahlen wurde der Vorstand nicht nur erweitert, sondern auch verjüngt. Einige Jungmusiker haben sich bereit erklärt, über ihre musikalische Tätigkeit hinaus auch aktiv im Vereinsvorstand mitzuarbeiten.

Vergangenes Jahr war neben den vielen Auftritten auch musikalisch sehr erfolgreich. Die Musiker konnten für ihre Bemühungen der vergangenen Jahre den Ehrenpreis der Landeshauptfrau und Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas im Rahmen des Herbstkonzertes gar die „Silberne Dirigentennadel“ aus den Händen der Bezirksobfrau Ingeborg Dockner entgegennehmen. Runde Geburtstage, zwei Hochzeiten und drei Musikerbabys konnten in der abgelaufenen Saison abseits der musikalischen Arbeit gefeiert werden.

In Wölbling werden bis zu 20 Kapellen erwartet

2023 wird für die Musiker ein besonderes Jahr, finden doch heuer endlich die lang ersehnten Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestandsjubiläum statt. Zunächst wird am 18. März die Sitzung der Bezirksarbeitsgemeinschaft des NÖ Blasmusikverbandes in Oberwölbling stattfinden. Dies stellt sozusagen den Startschuss für die Planungen des Bezirksmusikfestes dar.

Jahreshauptversammlung: die Ehrengäste Herbert Ramler, Anton Lukestik, Peter Hießberger, Karin Gorenzel, und Daniela Engelhart (vorne), Theresa Kraus, Tamara Ofenauer-Haas, Magdalena Neuwirth, Christian Müllner (zweiten Reihe), Jürgen Rockenbauer, Katrin Reithmayr, Emma Müllner, Anna Rockenbauer, Petra Scharl, Christian Moser, Claudia Schurig, Magdalena Hohl, Maria Wallner, Thomas Amon (dritte Reihe), Gabriel Saferding, Alexander Vock, Florian Rockenbauer, Stefan Schober, Gerhard Fidelsberger, Maria Magnet und Alexander Strobl (hinten, jeweils von links). Foto: Thomas Heumesser

Am 22. und 23. September planen die Musiker das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung am Samstag, zu dem bis zu 20 Musikkapellen erwartet werden. Diese marschieren dann im Rahmen einer Marschmusikbewertung durch das Ortszentrum von Oberwölbling. In einem großen Festzelt am Parkplatz des Musikzentrums wird an den zwei Tagen das Jubiläumsfest mit viel Musik und Festzeltstimmung in Anlehnung an ein „Oktoberfest“ über die Bühne gehen.

„Neben den vielen geplanten Auftritten stellt die Planung unseres großen Jubiläumsfestes im Herbst sicher eine große Herausforderung dar, die wir durch Zusammenhalt aber sicher meistern werden“, blickt Obmann Christian Müllner der anstrengenden Saison mit Zuversicht entgegen.

„Die Bereitschaft von so vielen jungen Musikern, im Orchester, aber auch im Vorstand mitzuarbeiten, motiviert uns, die Ziele in musikalischer und organisatorischer Hinsicht weiter zu entwickeln. Das können wir gut gebrauchen, bereiten wir doch gerade unser Frühjahrskonzert vor, das am 22. April in der großen Turnhalle in Oberwölbling über die Bühne gehen soll“, so Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas.

