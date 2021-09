Die Jugendblaskapelle Fladnitztal hat in der Weinschenke Haftner in Großrust die heurige Jahreshauptversammlung abgehalten. Als Ehrengäste konnten die Bürgermeister Karin Gorenzel und Herbert Ramler, geschäftsführender Gemeinderat Siegfried Binder und die Obfrau der Schulgemeinde und Musikschule, Eva Woisetschläger, begrüßt werden.

Elf Geburtstage, eine Hochzeit & ein Baby

Da im Frühjahr an eine große Versammlung nicht zu denken war, haben sich die Musiker entschieden, die Versammlung auf den Spätsommer zu verschieben. Eigentlich hätte sie ein Rückblick auf die Jubiläumsfeierlichkeiten werden sollen, aber im Vorjahr mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden. Dennoch konnte man über viele Aktivitäten und Auftritte berichten.

Besonders erwähnenswert war, dass rund um das 30-jährige Bestandsjubiläum der Blaskapelle auch viele Musiker besondere Ereignisse feierten. Neben insgesamt elf runden Geburtstagen gab es in den vergangenen eineinhalb Jahren auch eine Hochzeit und die Geburt eines Musikerbabys. Dies wurde zwar meist nur in verkleinerter Runde gefeiert, dafür aber nicht weniger herzlich. So überbrachte man Videobotschaften und organisierte sogar ein „Online-Punschtrinken“.

Orchester war nach kurzer Zeit auftrittsreif

Obwohl die Musiker aufgrund der Vorschriften immer wieder lange Pausen in der Vereinsarbeit einlegen mussten, war der Zuspruch nach Wiederaufnahme der Tätigkeiten sehr groß. Nach kurzer Zeit war das Orchester wieder auftrittsreif und musikalisch in Form gebracht. Da die Musiker nach der langen Pause wieder auftreten wollten, wurde rasch eine „JBK-Summertour“ durch die drei Gemeinden organisiert.

Dass die Begeisterung für die Blasmusik nicht nur bei den Musikern, sondern auch bei der Bevölkerung wieder spürbar war, konnte beim Frühschoppen in Kleinrust und den beiden Dämmerschoppen in Wölbling und Statzendorf beobachtet werden.

Die Musiker bereiten sich jetzt auf den Herbst vor. Die Umrahmung einiger kirchlicher Anlässe steht genauso am Programm wie die Vorbereitungen für ein Wertungsspiel und auch für den Fladnitztaler Advent. Sie Musiker hoffen sehr, dass die Vorschriften die Probenarbeit und Auftritte im Herbst und Winter weiterhin erlauben. Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas und Obmann Christian Müllner sind sich unisono sicher, „dass man mit diesem Potenzial recht bald an die vergangenen Erfolge anschließen wird können.“

Als neuer Jungmusiker konnte Sebastian Weinreich aus Großrust auf der Querflöte begrüßt werden. Und Schlagzeuger Christoph Burger aus Untermerking erhielt eine vollständige Tracht überreicht.