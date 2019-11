Die Vorstellung der Spitzenkandidaten für die bevorstehende Gemeinderatswahl, die Aktivitäten im zu Ende gehenden Jahr, ein Bericht des Pensionistenverbandes und die Ehrung der Jubilare waren Hauptthemen der Jahreshauptversammlung der SP im Volksheim.

Obmann Franz Mrskos begrüßte dazu zahlreiche Gäste, darunter Nationalratsabgeordneten Robert Laimer, Altbürgermeister Franz Zwicker mit Gattin Elisabeth sowie Altvizebürgermeister Franz Schneider mit Gattin Anni und Betriebsseelsorger Josef Gaupmann.

Die Präsentation der gesamten Kandidatenliste findet offiziell erst am Freitag, 10. Jänner, statt, doch an der Spitze setzen die Sozialdemokraten auf Kontinuität. Angeführt wird die Liste erwartungsgemäß von Bürgermeister Christoph Artner, gefolgt von Vizebürgermeister Richard Waringer.

Alle Stadträte, die derzeit aktiv sind, werben ein weiteres Mal um die Wählergunst, das sind Kurt Schirmer junior, Helmut Schwarz, Franz Mrskos und Herbert Wölfl. Bei den Gemeinderäten wird es punktuelle Änderungen geben.

„Eingeschlagener Weg mit eigenem Touch“

Christoph Artner, nach einem Jahr am Bürgermeistersessel, betonte, dass er versucht, den Weg seiner Vorgänger fortzuführen: „Ich will ihm aber auch einen eigenen Touch geben, mit dem Versuch, in die Katastralgemeinden hinauszugehen, zuzuhören, aufzunehmen und wenn es geht, es auch umzusetzen.“

Allerdings: „Es gibt eine Unzahl von Dingen, die das tägliche Leben beeinflussen, aber sich nicht sofort richten lassen. Mein Dank gilt allen, die mitwirkten und mitwirken, dass wir die Stadt so vorfinden, wie sie heute ist.“

Bei den vielen Aktivitäten konnte man sich über Publikumsmangel nicht beklagen, beginnend beim Kinderball, Faschingsumzug und Pensionisten- und Arbeiterball über die Maifeier mit Sonja Hammerschmid bis zum Sommerfest und Beach-Volleyball-Turnier, dem Küchendienst bei den Kindersommerspielen, Kinderflohmarkt und Beislquiz sowie Leopoldi-Weinkost.

Pensionistenverbandsobmann Franz „Lucky“ Leithner schlug in die gleiche Kerbe und dankte allen Personen, die bei den diversen Ausflügen sowie bei den Wandertagen und bei den sportlichen Aktivitäten aktiv dabei waren.

Robert Laimer wies darauf hin, dass die „SP seit 130 Jahren auf der Seite der arbeitenden Menschen steht. Die Arbeitswelt wird sich aber künftig dramatisch ändern, aber man kann die Zeit nicht aufhalten. Jeder, der im Online-Handel kauft, mag zwar billiger einkaufen, aber der Fluch ist, dass hier die Geschäfte zusperren müssen.“

Deshalb solle man als Konsument auch bei seinem Einkaufsverhalten über diesen Umstand nachdenken, mahnte er eindringlich.

Zum Abschluss gab es Ehrungen für langjährige Parteimitgliedschaft, wobei Rudolfine Sulzer mit 60 Jahren Mitgliedschaft an der Spitze lag.