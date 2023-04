Im Einsatz für das Stollhofner Ortsbild

Im Gasthaus Foretnik fand die Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins Stollhofen statt. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte der Obmann Stefan Willach auch die Stadträte Veronika Haas und Christoph Grünstäudl zu der Versammlung begrüßen.

In einer Gedenkminute wurde der im Vorjahr verstorbenen Mitglieder - hier vor allem Johanna Stockinger, Stefanie Hartl und Hannes Hutterer - gedacht. In seinem Tätigkeitsbericht blickte Willach auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück: „Unsere beiden Eigenveranstaltungen, das Dorffest und der ,Gmiatliche Jahresausklang‘ waren ein großer Erfolg und wir konnten dazu zahlreiche Gäste begrüßen.“

Vor allem die Ortsbildpflege stand im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens und in zahlreichen Arbeitseinsätzen wurden die öffentlichen Grünflächen und die diversen kleinen Plätze gepflegt. Zusätzlich wurden mehrere Bänke und auch ein Tisch renoviert. Insgesamt brachten die Mitglieder 1.208 Stunden für die laufende Ortsbildpflege und Gestaltung von Plätzen auf. „Trotz des Ablebens mehrerer Mitglieder gab es auch wieder einige Neuzugänge, sodass derzeit mit 191 Vereinsmitgliedern ein neuer Höchststand erreicht wurde“, erklärte Willach. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt.

Für heuer ist kein Dorffest geplant. Dieses wird wieder im nächsten Jahr stattfinden. Am 16. September steht ein Ausflug am Programm, auch den „Gmiatlichen Jahresausklang“ wird es wieder geben. „Falls noch etwas Zeit bleibt, werden wir wieder einen kurzfristig angesetzten ,Platzl-Tratsch‘ organisieren und abhalten. Auf diesem Wege darf ich der Stadtgemeinde Traismauer und die Ortsbevölkerung für die gute Zusammenarbeit und die gewährte Unterstützung danken“, so Stefan Willach.

Abschließend sagte er: „Wenn jeder ein paar wenige Handgriffe in Sachen Ortsbildpflege im Laufe des Jahres macht, ist einiges geschehen und man hat damit einen wichtigen Beitrag für ein schönes Ortsbild geleistet.“ Ein Höhepunkt waren die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Mit der Auflösung eines Blumen–Rätsels durch Schriftführer Josef Muck junior endete die Jahreshauptversammlung.

