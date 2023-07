Kinderfreunde Traismauer bestätigten Vorstand

Zur Jahreshauptversammlung der Kinderfreunde Traismauer konnte die Vorsitzende Gemeinderätin Carmen Zuzzi zahlreiche Mitglieder als auch mehrere Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeister Herbert Pfeffer und Kinderfreunde-Bezirksvorsitzenden Jürgen Kremsner im Landgasthof Huber in Wagram begrüßen.

In ihrem Tätigkeitsbericht blickte Carmen Zuzzi auf eine erfolgreiche Funktionsperiode zurück. „Die Eigenveranstaltungen, vor allem der Kindermaskenball im Feuerwehrhaus Stollhofen und das Go-Kart-Rennen am Sparparkplatz, sind sehr gut verlaufen und wir konnten zahlreiche Kinder samt Begleitpersonen dazu begrüßen.“

Der Mitgliederstand ist in den vergangenen Jahren fast gleich geblieben und hat sich bei rund 40 Mitgliedern eingependelt. Zuzzi: „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen recht herzlich bedanken, die mich in den vergangenen Funktionsperioden als Vorsitzende unterstützt haben.“

Bei den Neuwahlen gab es nur geringfügige Änderungen. Carmen Zuzzi und ihr Team wurden an der Vereinsspitze einstimmig bestätigt. Neu im Vorstand ist Martin Brandl als Kassier, der die Nachfolge von Carola Haider angetreten hat.

Durch mehrere Initiativen sollen die Events und das Freizeitangebot für Kinder noch attraktiver werden. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ist ein wichtiger Aspekt.

Ein besonderer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern, Alois Bittner (langjähriges Mitglied) und Norbert Brandl (Ausscheiden aus dem Vorstand), die in verschiedensten Funktionen zur positiven Entwicklung des Vereins beigetragen haben. Als nächste Vereinsaktivität laden die Traismaurer Kinderfreunde am Freitag, 4. August, zu einem gemeinsamen Besuch des Sommerkinos der “Jungen Generation Traismauer” herzlich ein. Wenige Wochen später folgt am Sonntag, 17. September, ein Familienausflug nach Strasshof an der Nordbahn, wo auch dem Eisenbahnmuseum „Das Heizhaus“ ein Besuch abgestattet wird. Unter Allfälliges wurde auch die Problematik eines fehlenden Lagerraumes für die Vereinsutensilien angesprochen. Eine leerstehende Garage oder ein ähnliches Objekt soll für die Unterbringung diverser Utensilien gefunden werden.