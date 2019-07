Das Heurigenlokal „s’Kellerstöckl - Hochenthaner“ in Langmannersdorf war Schauplatz der Jahreshauptversammlung des Laufclubs Kapelln.

Der Bericht von Obmann René Schmied zeigte die überaus positive Entwicklung des Vereins. Aktuell hat der LC Kapelln 100 Mitglieder, davon sind 70 aktiv. Auch im Nachwuchsbereich ist der Verein gut aufgestellt, derzeit laufen 15 Kinder für den LC.

Neu: Internet-Zugriff auf die persönlichen Leistungen

Der Verein ist bei sämtlichen nationalen und internationalen Wettbewerben vertreten. Weiters präsentieren sich die Läufer bei Landes- und Staatsmeisterschaften sowie auch Weltmeisterschaften mit herausragenden Ergebnissen - darunter drei Landesmeistertitel.

Alleine in diesem Jahr haben die Läufer des LC Kapelln an 144 Bewerben teilgenommen und dabei 4.498 Wettbewerbskilometer zurückgelegt.

Abseits der Wettbewerbe bietet der Verein Trainingsmöglichkeiten in unterschiedlichen Leistungsgruppen in Kapelln und St. Pölten an.

Über die WhatsApp-Gruppe und die Homepage können sämtliche Informationen über Veranstaltungen und Trainings abgerufen werden. Ganz neu ist auch ein interner Internet-Zugriff auf die persönlichen Leistungen.

63 Teilnehmer bei Crosslauf-Premiere

Der Mittelpunktlauf 2019 stellte ein wichtiges Ereignis dar: Mit 320 Teilnehmern bei allen Bewerben wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Obmann Schmied: „Ich bedanke mich bei allen Helfern, Sponsoren und dem Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.“

Der Verein veranstaltete heuer erstmals einen Crosslauf. Gleich bei der Premiere gingen 63 Teilnehmer an den Start. Die Laufstrecke führte vom Mittelpunkt durch die angrenzenden Wälder und zurück zum Mittelpunkt.

Ein wichtiges Anliegen ist die Nachwuchsarbeit - daher werden verschiedene Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Einsteiger angeboten.

Bei den Neuwahlen ist René Schmied als Obmann einstimmig wiedergewählt worden. Der Vorstand wurde aufgrund der verschiedenen Aufgabenbereich und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der steigenden Mitgliederzahl erweitert und ebenfalls einstimmig gewählt.