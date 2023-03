Musikverein Traismauer: Pimperl bestätigt

Zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Traismauer begrüßte Obmann Reinhard Pimperl auch Ehrenobmann Paul Eibl, die Stadträte Andreas Rauscher und Veronika Haas sowie zahlreiche Musiker im Musikheim in der Donaustraße.

Der Vorstand konnte ihm Rahmen der Versammlung auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 mit zahlreichen Ausrückungen und Proben zurückblicken. „Es war nach den schwierigen Vorjahren ein fast normales Vereinsjahr. Insgesamt gab es 54 musikalische Ausrückungen“, berichtete Pimperl. Er hatte bei der Jahreshauptversammlung Anfang September 2020 die Spitzenfunktion im Verein von Nicole Weiss übernommen.

„Die Eigenveranstaltungen, zwei Konzerte und das Brassfestival, wo wir ebenfalls als Mitorganisator aktiv sind, waren durchwegs sehr gut besucht und wir konnten nahtlos an die Konzertevents vor der Pandemie anschließen“, freute sich der Obmann.

In seinem Drei-Jahres-Rückblick (seine erste Funktionsperiode als Obmann) resümierte Pimperl über die vergangenen Jahre, die von der Pandemie geprägt waren. „Durch Disziplin und die verantwortungsvolle Umgangsweise der Mitglieder konnten wir jedoch diese sehr schwierige Zeit gut überwinden. Der Mitgliederstand blieb mit 62 auch in dieser Zeit stabil. 51 Mitglieder sind auch aktive Musiker.“

Der Jahresbericht von Jugendreferentin Bianca Wegscheider fiel ebenfalls sehr positiv aus. „Der Stand der in Ausbildung befindlichen Jungmusiker im Schuljahr 2022/23 beträgt 31 Kinder und Jugendliche. In der ,Junior-Wind-Band' beträgt derzeit der Stand 17 Schüler. Im Vorjahr sind sieben Jungmusiker in die große Kapelle gewechselt. Im Gegenzug konnten wir acht neue Mitglieder im Nachwuchsensemble begrüßen“, informierte Wegscheider.

Seitens der musikalischen Leitung gab es auch einiges an Lob für die Mitglieder. Bei der Konzertmusikbewertung im Haus der Musik in Grafenwörth lieferte der Musikverein Traismauer im vergangenen November neuerlich eine grandiose Leistung. „Mit 93,17 Punkten wurden die Wertungsstücke ausgezeichnet bewertet. Damit waren wir unter den besten Kapellen in der Antrittsstufe B. Dieser Erfolg ist für die Vereinsmitglieder die Bestätigung für eine intensive Probenarbeit im vergangenen Jahr“, erklärte Melanie Steininger, die bereits seit 15 Jahren als Kapellmeisterin tätig ist.

Bei den Neuwahlen wurde der amtierende Vorstand bestätigt und für weitere drei Jahre wiedergewählt. Aus dem erweiterten Vorstand ist Ehrenobmann Paul Eibl, der 22 Jahre (von 1977 bis 1999) Musikvereinsobmann gewesen war, als Beirat ausgeschieden.

Derzeit bereiten sich die Musiker auf den nächsten bevorstehenden Konzertabend mit dem Titel „Frühlingsklänge“ vor, der am Samstag, 15. April, in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Stollhofen stattfinden wird. Mitte Juni folgt das nächste Brassfestival am Hauptplatz in Traismauer.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.