Nussdorf: Senioren sind stets aktiv

Obfrau Marianne Kattner begrüßte viele Mitglieder und Ehrengäste. Unter ihnen befanden sich der Nussdorfer Altpfarrer Konsistorialrat Wolfgang Payrich, geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler und den Gemeinderat Walter Pernikl (beide ÖVP).

Kattner berichtete über ein kurzweiliges und sehr aktives Vereinsjahr. „Im Mittelpunkt der Aktivitäten standen Ausflüge, Exkursionen und Theaterbesuche. Höhepunkte waren die mehrtägige Reise nach Tirol und ein Tagesausflug nach Wien und Umgebung. Dabei wurde auch dem Flughafen Wien-Schwechat ein Besuch abgestattet“, so die Obfrau.

Ein besonderes Highlight war die Feier anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Senioren Nussdorf“ im Landgasthof Huber in Wagram. Kattner, sie ist seit 2008 Obfrau: „Vor 50 Jahren hatten unsere Eltern die Idee, für die ältere Generation eine Gemeinschaft zu gründen. Am 23. Juli 1972 wurde unsere Ortsgruppe Nussdorf gegründet.“ Der Mitgliederstand ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen und beträgt mittlerweile rund 150 Personen.

Anlässlich des runden Vereinsjubiläums wurde auch eine informative Festschrift erstellt. Zusätzlich wurden mehrere Wanderungen und Radtouren bei guter Beteiligung durchgeführt. Im Rahmen einer Aktion vor Weihnachten wurden auch ältere Mitglieder ab dem 85. Lebensjahr, die zum Teil in Seniorenheimen leben, besucht.

Für heuer sind wiederum mehrere Ausflüge und Exkursionen und als besonderer Höhepunkt eine mehrtägige Fahrt zum Hintersee (Salzkammergut) geplant.

Ein weiteres Highlight der Jahreshauptversammlung waren die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. Ausgezeichnet wurden Josefine und Gerhard Dockner, Gerlinde Nemec (30 Jahre Mitglied), Gerhild Soucek und Maria Kornherr (25 Jahre) sowie Hermann und Monika Göbl, Brigitte und Walter Koch, Genoveva und Erwin Vogl (20 Jahre).

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.