Steiner bleibt an der Spitze

Die Neuwahl des Vorstandes, ein Rück- sowie ein Ausblick bildeten die Schwerpunkte der Jahreshauptversammlung der Gesellschaftsrunde Inzersdorf (GSR) im Vereinslokal.

Im Beisein von Bürgermeister Ewald Gorth ist Obmann Willibald Steiner in seiner Funktion bestätigt worden. Seine Stellvertreter bleiben Erich Prankl und David Rauscher, Schriftführerin ist Sarah Rath, ihre Vertreterin Natascha Müllner. Beim Kassier gab es eine Änderung, statt Horst Völkl kümmert sich Markus Zehndorfer um die Finanzen. Sein Stellvertreter ist Harald Dorner.

Für die Sektion Tennis berichtete Harald Dorner von einem Einnahme-Plus im Vorjahr.

Trotz Corona wurden drei Skitage in Saalbach mit 13 Mitgliedern abgehalten. Jeden Mittwoch und Sonntag ist Seniorenspiel in der Halle: Es gibt hier immer wieder freie Plätze.

Der Tennisplatz wird in Eigenregie hergerichtet – voraussichtlich am 13. und 14. April. Am Sonntag ist immer Frühschoppen: Die Einladung geht an alle Mitglieder, deren Zahl auf 49 stieg.

David Rauscher berichtete, dass angedacht wird, die Sektion Fußball mehr zu einer Gesellschaftsrunde umzugestalten – angesprochen soll dabei der Freizeitbereich wie Ausflüge und Wanderungen. Mit dem Vorstand wird ein konkreter Plan ausgearbeitet, um neue Mitglieder zu lukrieren. Das wöchentliche Fußballspielen am Dienstag bleibt.

Willibald Steiner sprach die hohen Energiekosten an, ab heuer sollen die Strom- und Gaskosten mit der Sektion Tennis geteilt werden. Außerdem sind ein Anschluss an das gegenüberliegende Heizwerk – in einer gemeinsamen Leitung mit der Feuerwehr – oder eine Photovoltaik-Anlage und eine eventuell neue Luftwärmepumpe angedacht.

Auf Veranstaltungen blickte man auf das Hobbyfußballturnier in Getzersdorf, das Herbstfest, an die Weihnachtsfeier in der Kantine und an den Gemeindekinderfasching zurück. Geplant sind heuer wieder das Hobbyfußballturnier in Getzersdorf, die Teilnahme am Ferienspiel – der Termin steht noch aus –, das Herbstfest, ein Frühschoppen mit Grillhühnern, das Preisschnapsen und die Weihnachtsfeier am 7. Dezember.

Im Vereinsgebäude sollen die Duschen saniert werden, außerdem möchte man die Stromkosten beim Flutlicht senken. Die Zaunumrandung beim Tennisplatz – Kostenpunkt rund 50.000 Euro – soll in den nächsten zwei Jahren erneuert werden. Da ist viel Eigenarbeit erforderlich.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.