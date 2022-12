UTC Perschling: Ehrenzeichen in Gold für Nussbaumer

Werbung

Am vergangenen Freitag lud der Union-Tennis-Club Sparkasse Perschling zur Jahreshauptversammlung ins Gasthaus Kahri nach Murstetten. Obmann Jürgen Stuphann konnte von einer sehr erfolgreichen Spielsaison berichten: Herren 1 erreichte in der Kreisliga D den ersten Platz und steigt in die Kreisliga C auf. Herren 2 schaffte mit einem vierten Platz der Klassenerhalt in der Kreisliga D. Die Mannschaft Herren +45 erreichte in der Kreisliga B den ersten Platz und steigt in die höchste Spielklasse auf.

Andreas Munk, Obmann des benachbarten UTC Kapelln und Besitzer der Perschlinger Tennishalle, setzte sich bei den Clubmeisterschaften vor Martin Jetschko an die Spitze und übernahm den Wanderpokal.

Bei den Spielern 50+ siegte Walter Kahri vor Kurt Vevoda, während Christoph Pokorny und Kurt Strohmayer die Doppelclubmeisterschaft für sich entscheiden konnten.

Die Mitgliederzahl stieg auf 117 (74 Herren, 22 Damen und 21 Kinder), die Auslastung der drei Tennisplätze ist gut und stieg um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.500 Stunden Spielzeit. Bei der vierten Auflage des Perschling Open gab es im Sommer 86 Nennungen.

Als Ausdruck der Dankbarkeit überreichte der Vorstand des UTC seinem Ehrenobmann Franz Peter Nussbaumer das Ehrenzeichen für besondere Verdienste um den Verein in Gold. Nussbaumer ist nach Max Erber und Karl Eigner der Dritte, dem diese Ehrung zuteil geworden ist.

Jubiläumsfeier mit der Kreismeisterschaft

Bei der Vorschau auf 2023 stellte Stuphann Christoph Pokorny als neuen sportlichen Leiter vor, der sich ab Jänner um die sportlichen Belange des Vereins kümmern und somit den Obmann entlasten wird. 2023 wird der UTC zu Pfingsten sein 45-jähriges Jubiläum mit den Kreismeisterschaften in Perschling feiern.

Ein besonderer Schwerpunkt wird wieder die Kinderförderung sein: Der Besuch der Volksschüler, das Sommercamp mit etwa 20 Kindern und das Wintertraining, an dem 40 Kinder in der Tennishalle in Perschling teilnehmen, dienen der Nachwuchsförderung. Als besonderes Zuckerl gilt für neu eintretende Mitglieder ein niedriger Mitgliedsbeitrag von nur 45 Euro im ersten Spieljahr. Zum Abschluss der Versammlung erhielten die anwesenden Kinder kleine Geschenke. Mit einem gemütlichen, gemeinsamen Abendessen schloss die Veranstaltung.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.