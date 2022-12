Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in der Region Herzogenburg

Werbung

Europas Jungbauer des Jahres

Beim achten Europäischen Jungbauernkongress im Europäischen Parlament haben sich mehr als 300 junge Landwirte aus 16 Mitgliedstaaten über die zukünftigen Chancen in der Landwirtschaft ausgetauscht. Im Rahmen des Kongresses sind die besten Projekte der Mitgliedsstaaten vorgestellt und Projektsieger in den Kategorien Digitalisierung, Resilienz und Verbesserung des ländlichen Raums gekürt worden. Mit dem Titel „Europäischer Jungbauer des Jahres“ ist Simon Kaiblinger aus Kapelln ausgezeichnet worden. Der 26-Jährige zeigt mit einer selbst entwickelten Aquaponik-Fischzuchtanlage, wie eine umwelt- und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft gelingt. Fischzucht und Gemüseproduktion gehen Hand in Hand.

Simon Kaiblinger (Zweiter von links) ist „Europas Jungbauer des Jahres“. Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierten herzlich. Foto: LK NÖ/Eva Lechner

Austritt des Jahres

Im November tritt Wolfgang Schatzl nach einem internen Streit aus der FPÖ aus. In der Glanzzeit hat er die „Blauen“ zu sechs Mandaten in der Stiftsstadt geführt, war Parteiobmann und Stadtrat. Begonnen haben die Differenzen bereits einige Monate zuvor, als die Stadtgruppe der FPÖ aufgelöst und in der FPÖ Unteres Traisental aufgeht. Zum Obmann wird Sascha Pospischil gewählt, Schatzl spielt bei diesem Konstrukt keine Rolle mehr. In der Politik bleibt der Pensionist. Derzeit fungiert er als "wilder" Gemeinderat, bei der nächsten Gemeinderatswahl möchte er mit einer eigenen Liste antreten, die "Freie Liste Herzogenburg", kurz FLH, heißen soll.

Wolfgang Schatzl hat die FPÖ, nicht aber die Politik verlassen: Bei der nächsten Gemeinderatswahl will er mit einer eigenen Liste kandidieren. Foto: Hans Kopitz

Glanzvolles Jubiläum

Die NÖ Kindersommerspiele in Herzogenburg feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum. Das Programm an den sechs Tagen ist besonders vielseitig. Es fällt schwer, etwas herauszuheben. Und doch gibt es heuer etwas Besonderes: Das sind das Nökiss-Musical „Spaß? Humbug!“, gespielt von den Schülern der Mittelschule, und das ausgezeichnete Theaterstück von Sabine Dorner „Der Herzschlag der Nökiss“, das nicht nur zu Herzen geht, sondern zeigt, dass es das Kinderfest vermutlich auch noch in 100 Jahren geben wird. Kein Wunder: Was einst in kleinem Rahmen begonnen hat, ist heute Österreichs größtes Kinderkulturfestival.

Auch die 50. Auflage der NÖ Kindersommerspiele bescherten kleinen und großen Gästen leuchtende Augen. Foto: Hans Kopitz

Auch heuer zieht es tausende Kinder und ihre Begleiter in den Bann. Beim Abschlussabend im Pfarrzentrum werden dann Zahlen verlautbart: Die etwa 1.200 freiwilligen Helfer haben rund 25.000 Arbeitsstunden geleistet, 5.333 Waffeln sind produziert worden, das sind, wenn man es auf die Öffnungszeit umlegt, 1,85 Stück pro Minute. Nicht anders sieht es bei den kulinarischen Highlights aus: 3.486 Stück Lebkuchen sind verziert worden, 3.100 Palatschinken und 2.737 Schnitzel buk man heraus. Propst Petrus Stockinger zieht eine positive Bilanz, „nicht als Vermieter, Gastgeber oder Koordinator, sondern als Teil der großen Nökiss-Familie“: „In dieser schwierigen Zeit war es nicht, alles unter einen Hut zu bringen, aber wir haben großartige Mitarbeiter, die mit vollem Herz dabei sind. Ich darf zurückschauen und sagen, dass wir gesegnet sind.“

Vier Geschäfte sperren zu

Traismauer ist um zwei Betriebe mit langer Tradition ärmer. Die Fleischhauerei Gattringer-Kerzig hat nach 112 Jahren den Betrieb zugesperrt. Bis vor Kurzem sind dort 13 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Konkurrenz durch Dumpingpreise der Supermarktketten und explodierende Energiekosten führen Gitta und Thomas Kerzig als Hauptgründe für die Schließung an. Mit Ende des Jahres ist auch die Tankstelle Fidler am Gartenring Geschichte. Gesunkene Kundenfrequenz und die hohen Energiepreise sind auch hier fürs Aus verantwortlich. Bereits Anfang des Jahres hat Nahversorger Wolfgang Popp in Wagram zugesperrt. In Obritzberg-Rust schließt die Bäckerei Bogner, dort kann mit der Bäckerei ein Nachfolger gefunden werden.

Thomas Kerzig hat die Fleischerei in Traismauer schließen müssen. Foto: Günther Schwab

Skandalöses Tierleid

Der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT, deckt Mitte September einen Skandal auf, NÖN.at berichtet darüber exklusiv: Im landwirtschaftlichen Betrieb von Franz Gramer in St. Georgen sind Schafe, Ziegen und Rinder unter fürchterlichen Bedingungen gehalten worden. Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie Rinder entweder in einem See aus Kot und Urin stehen oder gleich in der Gülle liegen. In gleicherweise verschmutzt präsentieren sich völlig abgemagerte Jungschafe und Jungziegen. Einige Tiere sind dem Tod nahe oder bereits verendet. Der VGT reagiert mit einer doppelten Anzeige, einerseits bei der Bezirkshauptmannschaft, andererseits bei der Staatsanwaltschaft.

Das Bild, das Österreich erschüttert hat: In St. Georgen sind Rinder in einem Güllesee gelegen. Foto: Verein gegen Tierfabriken

Der betroffene Landwirt reagiert mit einer umfassenden Entschuldigung: „Wir haben nicht erkannt, dass uns die arbeitswirtschaftliche Situation am Hof und gesundheitliche Rückenprobleme meinerseits im vergangenen Jahr wieder massiv überfordert haben.“ Er wisse, dass man in dieser Form nicht weitermachen könne. Die Behörde, die angekündigt hat, ein Tierhalteverbot zu prüfen, verhält sich seither sehr still. Nicht still ist hingegen ein Namensvetter gewesen: Edmund Gramer, ebenfalls Heurigenwirt, der den Betrieb bereits an seinen Sohn Bernhard übergeben hat, ist im Zuge des Skandals vor allem Internet beschimpft und bedroht worden. Er meldet sich bei der NÖN, die in der Folge aufklären muss, dass „Gramer nicht gleich Gramer“ ist.

Die Zukunft wird grün

Im Herzogenburger SAN Biotech-Park wird die erste, grüne Wasserstoff-Produktionsanlage in Betrieb genommen. Das Energiekonzept, bestehend aus Elektrolyseur, 1,5-Megawatt-Photolvoltaikanlage, Abwärmenutzung und Rückverstromung, soll Erich Erbers neue Firmenzentrale der SAN Group komplett energetisch und nachhaltig versorgen. Außerdem werden an einer Wasserstoff-Tankstelle die H2-Firmenflotte und auch die Fahrzeuge externer Partner betankt. Gesamtinvestition: rund drei Millionen Euro. „Unser Wasserstoff-Projekt ist der Anfang in einer Reihe von Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien“, kündigt Erich Erber an. Die SAN Group beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter.

Das erste Wasserstoffauto wird betankt: Erich Erber, SAN-Group-Projektleiter Martin Blauensteiner, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner (von links). Foto: SAN Group

Neue Weinkönigin

19 Jahre nach Karin Schildberger-Böck stellt das Traisental wieder eine Weinkönigin: Den Titel erringt Sophie Hromatka aus Wölbling. Ihre beiden Stellvertreterinnen kommen aus dem Bezirk Hollabrunn, es sind Katharina Baumgartner aus Untermarkersdorf und Magdalena Eser aus Haugsdorf. Sechs junge Frauen hatten sich für das Amt beworben, die drei besten Kandidatinnen stellten sich der Jury, die Sophie Hromatka an erste Stelle setzte. Seither tourt sie für Feste durch das ganze Land.

Sophie Hromatka tourt in ihrer Funktion als NÖ Weinkönigin durch das ganze Land. Das Bild zeigt sie mit Mostviertler Mostbaronen. Foto: Christian Eplinger

Artner folgt auf Walter Pernikl

Bei der fünften Generalversammlung im Augustinussaal des Stiftes Herzogenburg wird ein neuer Vorstand für den Tourismusverein im Weinland Traisental gewählt. Nach 35 Jahren touristischer Tätigkeit und unermüdlichem Einsatz für die Region übergibt Obmann Walter Pernikl seine Funktion an Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner. Zu den Meilensteinen in der Ära Pernikl zählt nicht nur die komplette Neustrukturierung des Vereins inklusive Erweiterung um Atzenbrugg und Würmla, sondern auch einerseits die starke Vernetzung von Kulturbetrieben, Direktvermarktern und Gastronomie, andererseits die stärkere Einbindung von Winzern, Heurigenbetrieben und Gemeinden.

Eine Ära geht zu Ende: Walter Pernikl übergibt ein Staffelholz an seinen Nachfolger Christoph Artner in flüssiger Form eines Eisweines aus dem Jahr 1991. Es handelt sich um einen Müller-Thurgau aus eigener Produktion. Foto: Hans Kopitz

Neue Brücke über die B 1

Anfang des Jahres fällt der Startschuss für den zehn Monate dauernden Bau einer neuen Brücke über die B 1 in Kapelln. Das zwei Millionen Euro teure Vorhaben ist das größte Brückenbauprojekt des Jahres im ganzen Land NÖ. Die alte Brücke aus dem Jahr 1948 hat nicht nur Rostschäden aufgewiesen, sondern ist auch nicht auf dem modernsten Stand gewesen, was die Lastkraftanforderung anbelangt. Sie ist zur Gänze abgebrochen worden. Die Arbeiten an der neuen Brücke verlaufen komplikationsfrei.

Der Neubau der Perschling-Querung ist Niederösterreichs größtes Brückenbauprojekt des Jahres. Foto: Peter Nussbaumer

Crash des Jahres

Mitte Februar erschrecken Anrainer in der Kremser Straße mitten in der Nacht: Ein Auto kommt mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab kollidiert mit einem Fahrzeug, das vor einem Wohnhaus parkt. Dieser Wagen wird aufgrund der Wucht des Aufpralls durch eine Einfriedung in den Vorgarten geschleudert. „Wir dachten an eine Explosion“, schildert Anrainer Georg Vermeulen im NÖN-Gespräch. Das Auto seiner Gattin Anna ist nur noch ein Trümmerhaufen: „Ich frage mich, wie ich zu meiner Arbeitsstelle in einem Kremser Baumarkt kommen soll.“

Der Renault Scenic von Anna Vermeulen ist nach dem Crash nur noch ein Trümmerhaufen. Foto: Hans Kopitz

Die Zeugen werden durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen, der Unfall-Lenker und seine Beifahrerin müssen flüchten, muss in seiner Panik jedoch eine Kennzeichentafel zurücklassen. Sie überführt den Lenker, obwohl sie gestohlen worden ist. Die Polizei forscht einen 17-Jährigen aus Wien-Wieden aus, der einen Zweitwohnsitz in einer Herzogenburger Nachbargemeinde hat. Nach anfänglichem Leugnen gesteht der Bursche, der nicht einmal einen Führerschein hat, dass er für den folgenschweren Crash verantwortlich ist. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau stellen die Exekutivbeamten verbotene Waffen (Schlagring und Teleskopschlagstock), Utensilien für den Suchtgiftgebrauch sowie pyrotechnische Gegenstände sicher. Der 17-Jährige wird auf freiem Fuß bei der Bezirkshauptmannschaft sowie bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

