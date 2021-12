Das war das Jahr 2021 in der Region Herzogenburg

Posse ums WC

Wo soll das erste WC in der Stadt Herzogenburg, das barrierefrei zugänglich ist, situiert werden? Diese Frage beschäftigt die Herzogenburger Politik Anfang des Jahres wochenlang intensiv.

SP und Grüne sprechen sich für die Umsetzung des 90.000 Euro teuren Projektes direkt am Rathausplatz aus. ÖVP und FPÖ sind strikt dagegen, sie fordern die Errichtung des Klosetts in der ehemaligen Hager-Filiale im Nemschitz-Haus.

Gemeinderat Florian Motlik von den Grünen hältt dazu fest: „Das aktuelle WC bei der Feuerwehr ist vor allem für Frauen, aber nicht nur, aus Gründen der Sicherheit quasi unbenutzbar. Ich habe mit mehreren Frauen in meinem Umfeld darüber gesprochen. Sie alle haben gesagt, dass sie dieses unterirdische WC nie benutzt haben oder benutzen würden.“

Und wird wurde das barrierefreie WC schließlich platziert? Bei der Feuerwehr. Denn mitten in die Diskussion fackeln Vandalen diese Toilette ab, nachdem sie die Papier-Spender in Brand setzten. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.700 Euro. Das WC wird nach den modernsten Maßstäben und nebenbei kostengünstiger als ursprünglich geplant saniert: Zufriedenheit bei SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grünen.

Platane in Wölbling muss sterben

„Ich kette mich an“: Karl Petschk kündigt vor der Rodung einer mächtigen Platane mächtigen Widerstand an. Sie steht im „Grubenhof“, dem ältesten großvolumigen Wohnbau in der Gemeinde. Die Genossenschaft weiß Petschk hinter sich, doch diese wurde von Wohnungseigentümern geklagt und veranlasst den Tod der 37 Jahre alten Platane. Der Eigentümergemeinschaft waren das Laub und die dadurch verbundenen Verunreinigungen der Dachrinne zuwider.

Feuerteufel geschnappt

Eine Vandalismus-Serie hält Herzogenburg gleich zu Beginn des Jahres in Atem. Vorerst unbekannte Täter zündeten Toilettenpapier-Spender in den öffentlichen Klosetts im Keller des Feuerwehrhauses in der Kirchengasse sowie am Friedhof an. Außerdem beschädigten sie die Bahnhaltestelle Wielandsthal durch Böller sowie einen Postkasten. Gesamtschaden: 26.000 Euro. Die Polizei forscht die Feuerteufel schließlich aus, es handelt sich um einen 13-Jährigen sowie drei 14-Jährige aus dem Traisental. Beim Prozess am Landesgericht St. Pölten kommen die Jugendlichen mit sehr milden Strafen davon.

Thalheim stellt sich neu auf

Im Jänner geht die feierliche Vertragsunterzeichnung in Szene: Die Kulturveranstaltungen im Schloss Thalheim finden, soferne sie wegen Corona über die Bühne gehen können, unter der künstlerischen Leitung von Robert Lehrbaumer statt, der in dieser Funktion Wolfgang Gratschmaier ablöst. Gesamtverantwortlich zeichnet der „Kunst.Kultur.Literaturverein“ mit Obfrau Sandra Gruberbauer und Schatzmeister Michael Hofbauer. Am Ende des Jahres ist der künstlerische Leiter schon wieder Geschichte, denn mit Anfang 2022 spielt die Stargeigerin Lidia Baich als neue künstlerische Leiterin die erste Geige: „Ich freue mich auf die Aufgaben, die in den kommenden Wochen und Monaten auf uns warten.“

Traktor kippt um, Lenker hat Glück

Riesiges Glück hat ein Traktorlenker in Stollhofen: Das Fahrzeug rutschte im unwegsamen Gelände plötzlich ab und kippte um. Der Mann kann sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen und bleibt unverletzt. Tödlich hingegen endet ein Unglück wenige Tage später in der Venusberger Straße in Traismauer. Eine Windböe entwurzelt von einer Sekunde auf die andere einen Baum, der einen Polen erschlägt . Der 52-Jährige war mit Gartenarbeiten beschäftigt, seine Gattin muss die Tragödie vom Küchenfenster aus ansehen. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Freiwillige Feuerwehr Traismauer-Stadt

Mietschafe mähen Rasen

55 Bretonische Zwergschafe zählt die Herde von Andreas Kapitzke aus Perschling. Die 18 Schafe, 37 Böcke und Hammel verbringen im Winter die Zeit auf den Weiden, vom Frühjahr bis in den Herbst werden sie in Gruppen vermietet, um Wiesen, vor allem mit schwer zugänglichen Stellen, Hänge, Ödland oder Baumpflanzungen zu mähen. Speziell die männlichen Teams sind geeignet, verbuschte Wiesen abzuräumen, versichert Schäfer Kapitzke. Der gebürtige Deutsche lebt seit über 20 Jahren in Österreich und seit 2013 in Perschling. Reich werden kann man mit den bei Kindern und Familien beliebten „Öko-Rasenmähern“ nicht: „Am Ende des Jahres steht ein Minus“, sagt der Agrochemiker und Betriebselektriker.

Frau steht ihren Mann

Anfang des Jahres finden die Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren mit Neuwahlen statt. Bei den Wagramer Florianis erfolgt dabei eine bemerkenswerte Hofübergabe: Langzeitkommandant Gerhard Grundhammer, der ein Vierteljahrhundert an der Spitze stand, übergibt das Zepter an die damals 26-jährige Emma Weber. Sie steht als erste Frau in der Geschichte des gesamten Abschnitts Herzogenburg an der Spitze einer Feuerwehr. Die Kindergartenpädagogin trat bereits im Oktober 2005 der Feuerwehrjugend bei. Ihre Anliegen für die Zukunft: die Wehr Wagram wieder in den Ort Wagram integrieren, neue Mitglieder werben und die Investition von Zeit in die Feuerwehrjugend.

Happy-End für Schwäne

Roman Koppatz zieht zwei Mal am Tag mit seiner Hündin Nala im Bereich des Oberndorfer Stegs eine Traisen-Runde. Dabei beobachtet er, wie ein Schwan beim Anflug in die Starkstromleitung gerät, die dort das Traisental überspannt, und dabei abstürzt. Koppatz findet danach noch drei weitere blutige, tote Tiere. Die EVN verspricht Abhilfe und hält Wort. Anfang Juli ist ein Team der Austrian Power Grid AG zwei Tage lang im Einsatz, um an den beiden Leitungen - eine 220-Kilovolt- und eine 380-Kilovolt-Leitung - Vogelwarnfahnen und Vogelwarnspiralen anzubringen, die extra für diesen Zweck entwickelt wurden. Roman Koppatz freut sich, dass seine Intervention Erfolg gebracht hat: „Ich danke allen Beteiligten.“

Hunde hetzen Hochlandrinder

Zu unglaublichen Szenen kommt es im Februar in Haselbach. Kevin Kobam sitzt mit seinen Eltern und seinem Onkel am Mittagstisch, als sie zufällig am Feldweg oberhalb der Koppel seiner Hochlandrinder eine Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden spazieren sehen. Plötzlich schlüpfen die Hunde unter den Elektrozaun, rennen mit Gebell auf die Rinder zu und scheuchen sie auf. Die drei Stiere rennen außer sich vor Panik davon, trampeln den Zaun nieder und suchen über die Straße das Weite. Es dauert zwei Stunden, bis die Tiere mit der Hilfe von Nachbarn wieder eingefangen werden können. Die Hundehalterin sucht das Weite. Sie wird ausgeforscht und ersetzt die Kosten, daher sieht man von einer Anzeige ab.

Sichtlich erschöpft ruhen sich die drei Stiere nach ihrem unfreiwilligen Abenteuer aus. Peter Nussbaumer

Spatenstich für grüne Zukunft

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger geben gemeinsam mit Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner sowie Peter Kickinger und Kai Lie Chu vom Vorstand der San Group den Startschuss zum Bau der neuen Regionalzentrale und für das Zentrum für Forschung und Entwicklung des Unternehmens. Glanzpunkt der 40-Millionen-Euro-Investition ist die Wasserstoffanlage, zu 100 Prozent betrieben aus erneuerbarer Energie. Die Bauetappen für den Sa-Biotech-Park sollen über zwei Etappen bis zum Winter 2023 abgeschlossen sein. Inhaber der San Group ist Erich Erber.

Trompeterin brilliert beim Bundeswettbewerb

Riesige Freude bei der Musikschule Traismauer: Hannah Kirchner wird beim Bundeswettbewerb von „Prima la Musica“ in Salzburg mit einem ersten Preis in ihrer Alterskategorie bedacht. Die 13-Jährige spielt ein anspruchsvolles Programm, das den dritten Satz aus Thorwald Hansens Sonate für Kornett und Klavier opus 18 sowie zwei Eigenkompositionen ihres Lehrers Werner Recla beinhaltet. Am Klavier wird die Sitzenberg-Reidlingerin von Korrepetitorin Anna Maria Pfiel begleitet. Hannah Kirchner besucht die Musikschule in der Römerstadt seit ihrem sechsten Lebensjahr. Seit 2018 besucht die talentierte Trompeterin das BRG/BORG St. Pölten mit dem Schwerpunkt Musik.

Weinbaugebiet Traisental: Prämierungen und Tiefschlag

Das zu Ende gehende Jahr bringt für das Weinbaugebiet Traisental und seine Winzer eine Vielzahl an Auszeichnungen. Beim „Salon Österreicher Wein“, der Wettbewerb gilt als eine Art Staatsmeisterschaft, geht Tom Dockner mit seinem „Riesling Inzersdorf 2020“ in dieser Kategorie als Sieger hervor. Mit dem Titel „Salon 2021“ werden auch Weine vom Weingut Fink, vom Weingut Steyrer, vom Weinhof Gill und vom Winzerhaus Schöller ausgezeichnet.

Apropos Steyrer: Bei der Wein-Trophy Berlin wird das Weingut aus Kuffern mit dem Prädikat „Großes Gold“ ausgezeichnet.

Sei es bei der Austrian Wine Challenge (awc) oder bei der NÖ Landesweinprämierung, Tropfen aus dem Traisental sind stets im Vorderfeld zu finden. Auch Vertreter des Branchenmagazins Vinaria haben die österreichischen Premium-Rieslinge des schwierigen Jahrganges 2020 verkostet. An der Spitze steht ein bestechender Mix aus den Riesling-Hochburgen Wachau, Kamptal und Wien mit einer Prise Kremstal. Der beste Traisentaler wiederum kommt diesmal von Markus Huber aus Reichersdorf mit einem geradezu stahlig anmutenden Riesling aus der Ersten Lage Berg. Knapp dahinter landet Ludwig Neumayer mit seinem „Wein vom Stein Inzersdorf“.

Markus Huber hat gut lachen: „Ich freue mich sehr über das Ergebnis der Vinaria-Verkostung.“ Loutocky.com

Nur wenige Wochen später gibt es für den „Grandseigneur“ unter den Winzern einen persönlichen Tiefschlag. Wie bekannt wird, ist das Weingut Neumayer so schwer verschuldet, dass ein Gläubiger erfolgreich einen Insolvenzantrag stellt: „Es war eine Kombination aus einer Kette von Schlampereien und Überarbeitung, da gibt es nichts zu beschönigen.“

Wölblingerin überlebt Horror-Unfall

Milzriss, offener Schädelbasisbruch, Kieferbruch, Jochbeinbruch, Bruch des Oberschenkels, Bruch des Unterschenkels, weitere Trümmerbrüche: Die Liste, die sich eine 22-jährige Wölblingerin bei einem Verkehrsunfall zuzog, stammt aus dem Gruselkabinett. Die junge Frau befand sich im Mai auf dem Heimweg von Tulbing (Bezirk Tulln), wo sie ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin absolviert. An einer Kreuzung bog plötzlich ein Fahrzeug in die Landstraße ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und rammte dort mit voller Wucht das Auto der Frau. Der Alko-Lenker (1,44 Promille), 62 Jahre alt, wird beim Prozess am Landesgericht St. Pölten zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der Fisch des Jahres

In unmittelbarer Nähe des Traismaurer Donauhafens geht dem passionierten Sportangler Rudolf Schlögl ein Prachtexemplar an den Haken. Der 81-Jährige fängt einen Weißen Amur, der über 18 Kilogramm auf die Waage bringt. Nach dem Fotografieren wird der kapitale Fisch wieder in die Freiheit entlassen.

Naturbadeteich wird geschlossen

Eine Hiobsbotschaft ereilt mitten in der Badesaison nicht nur Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner, sondern auch viele Besucher des Aquaparks. Der Naturbadeteich mit einer Wasserfläche von 1.550 Quadratmetern muss gesperrt werden: Zerkarien-Alarm! Die Keime, verursacht durch Wildenten, sind bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden und führen zum zweiten Mal nach 2017 zu einer vorübergehenden Sperre. Die Larven können sich in die Haut von Menschen einbohren und eine juckende allergische Reaktion auslösen. Ansonsten sind die Zerkarien ungefährlich. Die sieben Enten haben sich übrigens unter dem Steg und daher weitgehend unbeobachtet breitgemacht.

Spektakulärer Einsatz

Einsatz in luftiger Höhe für die Florianis der Wehren Hain-Zagging und Herzogenburg-Stadt: Auf dem Kirchendach in Kleinhain haben sich in 27 Metern Höhe Blechteile gelöst und müssen wieder montiert werden. Dies gelingt den Silberhelmen mithilfe der Drehleiter aus Herzogenburg.

Dreck, Schlamm, Sturmböe

Im Juli sorgen Wetterkapriolen für blankes Entsetzen. Zunächst gibt es heftigen Starkregen, verursacht durch eine Gewitterzelle, die vom Fladnitztal bis nach Traismauer reicht. Hauptschwerpunkte in der Region sind Statzendorf, Wölbling und Obritzberg-Rust sowie Nussdorf, Inzersdorf-Getzersdorf und Traismauer. Insgesamt 600 Feuerwehrleute stehen im Kampf gegen Wasser, Dreck und Schlamm im Einsatz. Schwer betroffen sind auch benachbarte Dunkelsteinerwald-Gemeinden. Eine Woche später beschädigt eine Sturmböe in der Gartengasse in Getzersdorf die Dachkonstruktion eines Reihenhauses schwer. Die Arbeiten an der provisorischen Abdichtung dauern neun Stunden.

Hauptstadtwein kommt aus Traismauer

Der Hauptstadtwein 2022 wird vom Traismaurer Weingut Rudolf Hofmann gekeltert und im Jänner gefüllt werden. Als Weinpatin kann Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewonnen werden. Im Landhaus findet die Weinsegnung statt. Mit dabei sind neben der Landeshauptfrau auch St. Pöltens Stadtchef Matthias Stadler, Diözesanbischof Alois Schwarz, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Bundesweinkönigin Diana Müller, NÖ Militärkommandant Martin Jawurek und Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer. Der Hauptstadtwein 2022 wird ein Grüner Veltliner Oberndorf 2021 DAC Ried Kogelberg-Fuchsenrand sein und erhält den Namen „Neue Herrengasse“.

Beim Festakt: Winzer Rudolf Hofmann, Gattin Burgi, Bundesweinkönigin Diana Müller und Bürgermeister Herbert Pfeffer (von links). Günther Schwab

Bitte zur Kassa!

Eine Gebarungseinschau des Landes NÖ lässt keine Zweifel offen: Herzogenburg ist zu gut zu seinen Bürgern. Soll heißen: Die Gebühren sind zu niedrig, mitunter nicht kostendeckend. Die Prüfer empfehlen eine umgehende Anhebung und stellen die Rute ins Fenster: Untätigkeit könnte zur Folge haben, dass es für die Stadt keine Bedarfszuweisungen mehr gibt.

Nach einer Schrecksekunde drehen SPÖ-Vizebürgermeister und Finanzreferent Richard Waringer sowie der Finanzausschuss an der Gebührenschraube. Wenige Wochen später werden die Erhöhungen im Gemeinderat beschlossen; gegen den erbitterten Widerstand der ÖVP, die das Ausmaß der Erhöhung um 50 Prozent drosseln will. Auch die FPÖ verlangt eine Verteuerung „Schritt für Schritt“.

SPÖ und Grüne stimmen für die vollen Erhöhungen, die praktisch jeden Bürger betreffen: Kanalgebühr, Wasserbezugsgebühr, Aufschließungskosten, Müllgebühr, ja, sogar das Sterben wird teurer, denn auch die Friedhofsgebühren steigen ab dem 1. Jänner 2022 zum Teil drastisch an.

Nicht ausgenommen sind auch Senioren: Beim „Essen auf Rädern“ kostet eine Portion künftig sieben statt bisher sechs Euro.

Höchste Kochkunst

Rainer Melichar, Michael Nährer und Peter Matus zählen zu Österreichs Top-Köchen: Im April sind es die Gabeln vom Magazin „Falstaff“, im November die Hauben vom Restaurantführer „Gaullt Millau“: Die Spitzenköche aus der Region können ihre Vormachtstellung eindrucksvoll bestätigen.

„Die Kreativität des (hoch)begabten Herrn Rainer Melichar ist explodiert.“ Auch bei ihrem heurigen Besuch im Traismaurer Nibelungenhof geraten die Tester vom Restaurantführer Gault Millau ins Schwärmen. Dafür beispielsweise verantwortlich: Räucherforellen-Sud mit Milchschaum, geriebener Zitrone, Entenleber-Räucheraal-Tatar und Marillencurry, andererseits Markknochen mit Artischockencreme, Herbsttrüffel, Jakobsmuschel und getrocknetem Schinken.

Der Kochpionier Rainer Melichar hat sich lange mit verschiedensten Kochtechniken beschäftigt, dabei hat er die „Succowell“-Methode entwickelt. Seit Jahren erhält er für seine Kochkünste beste Bewertungen. Günther Schwab

Das Ergebnis: 16 von 20 Punkten für Rainer Melichar und abermals drei Hauben. Vom „Falstaff“ hat er schon 86 Punkte und zwei Gabeln bekommen.

Mit Herzblut um die Gäste bemüht

15 von 20 Punkte und damit neuerlich drei Hauben gibt es auch für Michael Nährer vom gleichnamigen Dorfwirtshaus in Rassing. Die Tester attestierten eine „bestechende Küchenlinie“. Sie zeigten sich begeistert: „Fantastisch in seiner Würzung ist das Beef Tatar mit Eidotter-Kerbel-Creme, perfekt gegart das Zweierlei vom Maibock (gebraten und geschmort) mit Selleriecreme und Dirndln.“ Auch Nährer hatte von „Falstaff“ bereits 86 Punkte und zwei Gabeln erhalten; ebenso wie die Küche des Schlossrestaurants in Thalheim.

Genussvoll dinieren in stilvollem Ambiente: Die Küche des Restaurants von Schloss Thalheim erhielt je zwei Gabeln und Hauben. privat

Dort verteidigt Chefkoch Peter Matus die beiden Hauben ebenfalls erfolgreich (13,5 Punkte). Der seit 2017 in Thalheim tätige slowakische Koch nimmt die wöchentliche Reise von über 160 Kilometer gerne in Kauf, um ein anspruchsvolles kulinarisches Angebot zu bringen.

Keine Haube, aber immerhin eine „Gabel“ (84 Punkte) gibt‘s für das „Blauenstein“, die Küche der Familie Blauensteiner, im Schloss Walpersdorf.

Trauer um Anton Rupp

Im August verstirbt Herzogenburgs Altbürgermeister Anton Rupp im Alter von 80 Jahren. Er war ein Politiker, der das Stadtbild wie kein anderer in der Nachkriegszeit geprägt hat. Der gelernte Werkzeugmacher, der 1971 bei der Firma Gebrüder Grundmann zum Betriebsratsobmann der Arbeiter gewählt wurde, lenkte von Juli 1984 bis Dezember 2006 als Bürgermeister die Geschicke der Stadt. Von 1983 bis 2003 war Rupp außerdem Landtagsabgeordneter. 1996 erhielt er das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 1999 das Silberne Komturkreuz für Verdienste um das Bundesland NÖ.

Rücktritte und Umbildung

Zwei hochrangige Kommunalpolitiker erklären freiwillig ihren Rücktritt: erst geschäftsführender Gemeinderat Heinz Grün in Nussdorf, dann geschäftsführende Gemeinderätin Eva Woisetschläger in Wölbling. In Traismauer hat der Tod von Stadtrat Walter Grünstäudl eine umfassende Rochade bei der SPÖ zur Folge. Sein Sohn Christoph leitet nun das Bauressort, Stadtrat Rudolf Hofmann lenkt das Tourismus- und Wirtschaftsressort, Admir Mehmedovic ist für Jugend und Sport zuständig. Neue Gesundheitsstadträtin ist Christa Kernstock. Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger, der „Soziales“ an Christa Kernstock abgegeben hat, erhält zum Finanzressort die Umweltagenden hinzu.

Fulminantes Comeback

Nach den Mini-Kindersommerspielen im vergangenen Jahr lässt das fulminante Comeback mit 12.000 begeisterten Besuchern auch Propst Petrus Stockinger jubeln: „Es ist schön, dass es das Ganze wieder in alter Form gegeben hat und die Unbeschwertheit an frühere Zeiten anschließen konnte. Es waren sensationelle Nökiss!“ Auch Andreas Kickinger, Sprecher des Leitungsteams, zieht eine gute Bilanz: „Es gab sehr viele positive Rückmeldungen, die Leute haben es geschätzt, dass das Fest in dieser schönen Form wieder möglich war. Es herrschten auch eine große Zufriedenheit und Dankbarkeit bei den Mitarbeitern.“ „Mitmachprogramme“ und das große Kreativdorf sind die Gewinner des Festes.

Polizei-Einsatz rettete Hund

Einen nicht alltäglichen Einsatz gibt es für zwei Beamte der Polizeiinspektion Herzogenburg im August. Johann Rabl ist seit einer chronischen Erkrankung, er leidet an multipler Sklerose, auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein mittlerweile treuer Gefährte auf seinen Wegen ist der junge Hund Marcello. Als der Mann mit dem Vierbeiner in der Propst-Clemens-Moritz-Straße unterwegs ist, nimmt das Unglück seinen Lauf: Die Leine verfängt sich am linken Rad des Rollstuhls, sodass es Johann Rabl nicht möglich ist, den Hund zu befreien. Er alarmiert die Polizei, die keine Sekunde zu spät kommt, und den bereits röchelnden Marcello aus der brenzligen Lage rettet. Der Dank von Johann Rabl gilt beiden Beamten.

Die Hits im Internet

Die NÖN hat viele Leser, die ihre Informationen aus dem Printprodukt beziehen, aber auch online wird die NÖN gerne und häufig konsumiert. Die mit Abstand meisten Klicks erhält der Bericht über den Aufschrei einer Traismaurer Volksschulpädagogin, die sich im Clinch mit dem Direktor befand („Ich kann nicht mehr“). Die Seite wird nicht weniger als 115.838 Mal aufgerufen. Es gibt letztlich eine Lösung im Sinne der Schüler, die Lehrerin wird bis zum Ende des Schuljahres unterrichten. An zweiter Stelle landet der Bericht über die Schließung der Forstinger-Zentrale in der Römerstadt (62.361 Aufrufe), gefolgt von einer Suchaktion nach einer 22-jährigen Herzogenburgerin, die tragisch endet (45.556 Aufrufe).

Herzogenburg bekommt Schulcampus

Dass es in der Stiftsstadt einen neuen Schulcampus geben wird, war bislang in Ankündigungen zu hören. Der Gemeinderat fasst im Herbst einstimmig den Beschluss, einen solchen Campus errichten zu lassen: „Bislang ist noch keine politische Willensbildung zum Ausdruck gekommen, das Ganze holen wir hiermit nach“, so Bürgermeister Christoph Artner. Der Campus wird sich auf dem Areal der Volksschule befinden. Die Volksschule wird ausgebaut, überdies Platz finden werden die Sonderschule und die Musikschule. Der Zeitplan grob umrissen: 2022 wird voll und ganz der Planung gewidmet, im mittelfristigen Finanzplan der Stadt sind für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 2,5 Millionen Euro vorgesehen.