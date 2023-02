2023 mit viel Gesang & Klaviermusik im Schloss Walpersdorf

Seit Herbst 2015 bereichert der Verein „Kultur: Schloss Walpersdorf“ die kulturelle Landschaft der Region mit hochkarätig besetzten Konzerten. Das Kulturangebot basiert aktuell auf zwei Säulen – auf der sechsteiligen jährlichen Konzertreihe und dem sommerlichen „Kulturfest Schloss Walpersdorf“.

Auch heuer ist es so – und der Auftakt zur neuen Saison war das Kulturfreunde fest, wo wieder Mäzene, Förderer und Stammgäste eingeladen waren.

Harald Kosik, Jeremias Fliedl, Maximilian Kromer, Augenarzt Wolfram Geyer und Ursula Liebmann (von links) vor dem Konzert im Festsaal des Schlosses Walpersdorf. Nach dem Konzert gab es ein gemütliches Beisammensein beim Ausklang wieder in der Säulenhalle. Foto: Hans Kopitz

Nach einem Sektempfang in der großen Säulenhalle gab es das Konzert im Festsaal, wo Vereinsobmann Stephan Frotz die vielen Gäste begrüßte – und Maximilian Kromer am Klavier und Jeremias Fliedl am Violoncello, Werke von Robert Schuman, Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy brachten.

Maximilian Kromer ist gern gesehener Gast in Walpersdorf, der vom Publikum und auch von den Kollegen als vielseitiger Pianist geschätzt wird. Er ist als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter Gast bei zahlreichen international führenden Festivals und Konzerthäusern wie des Musikvereins und Konzerthauses Wien, des Rheingaus Musikfestivals, der St. Petersburger Philharmonie oder der Mozartwoche in Salzburg, wo er die Ehre hatte, auf Mozarts eigenem historischen Instrument, einem Hammerklavier von Anton Walter, zu konzertieren.

Jeremias Fliedl zählt zu den führenden österreichischen Cellisten seiner Generation. Er blickt auf intensive solistische und kammermusikalische Aktivitäten zurück – hervorzuheben sind dabei unter anderem Engagements bei den Salzburger Festspielen, dem Carinthischen Sommer, dem Grachtenfestival Amsterdam und dem Festival St. Gallen.

Werke von Mozart über Brahms bis Schumann

In der Pause stellte der künstlerische Leiter Harald Kosik das heurige Kulturprogramm vor, das mit „Pianistischen Feingefühl“ mit dem jungen faszinierenden Klaviervirtuosen Kiron Atom Tellian, am Samstag, 11. März, startet. Am 22. April bringen Matthias Schorn, Ben Morrison, Adela Frasineanu, Gerhard Marschner und Julia Hagen, Werke von Mozart und Brahms zur Aufführung.

Und am 12. Mai gibt es einen Liederabend mit Mezzosopranistin Patricia Nolz und dem Herzogenburger Bariton Daniel Gutmann Werke von Robert Schumann aufführen. Begleitet werden sie von Maximilian Komer am Klavier.

Nach dem Kulturfest am 22. und 23. Juli gehen die Konzerte am 7. Oktober mit Werken von Schubert, Bottesini und Piazolla weiter, am 11. November gibt es eine „Klangliche Opulenz“ mit Werken von Mozart, Dvorak und Brahms – und am Freitag, 8. und Samstag, 9. Dezember beendet eine „Barocke Weihnachtsgeschichte“ die Abo-Serie 2023. Man darf sich also schon jetzt auf die Begegnung mit vielen bekannten und ausgezeichneten Künstlern im Laufe des Jahres freuen.

