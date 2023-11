Klassentreffen in Traismauer

Zu einer gemeinsamen 80er-Feier fanden sich zahlreiche Schulabgängerinnen (Jahrgang 1943) von 1957 in der Pizzeria Caramellini zum Plausch ein. Bereits vor einigen Jahren hatten sich die ehemaligen Schulkolleginnen zu einem „Jubiläums-Klassentreffen“ ein Stelldichein gegeben. Das Besondere an dieser ehemaligen Schulklasse ist auch, dass es sich um eine reine Mädchenklasse gehandelt hat. Diesmal wurde in gemütlicher Runde der 80er aller Anwesenden gemeinsam gefeiert. Auch in den nächsten Jahren soll der gute Kontakt aufrechterhalten bleiben und das nächste Ziel, ein weiteres „Jubiläums-Klassentreffen“ im Jahr 2027, wurde bereits fixiert.