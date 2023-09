Busfahrt durch Herzogenburg begeisterte

Es war kein reines Klassentreffen, eher ein Jahrgangstreffen der Herzogenburger Senioren am vergangenen Freitag. Sie sind zwar alle heuer 80 Jahre alt geworden, aber einige der 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht in die gleiche Klasse gegangen. 1993, an ihrem 50. Geburtstag, trafen sie einander in der Herzogenburger Volksschule — und seitdem gibt es alle fünf Jahre einen gemeinsamen Ausflug. 1998 besuchten sie Dürnstein, 2003 gab es eine Schifffahrt Melk-Krems, 2008 einen Besuch der Schule und des stiftlichen Barockgartens, 2013 Stift Göttweig, 2018 das Kremser Karikaturmuseum — und heuer machte mit ihnen Bürgermeister Christoph Artner nach einer Andacht in der Stiftskirche eine Busfahrt durch das Gemeindegebiet.

Abends klang der Jubiläumstag dann im Pfarrzentrum St. Stephan aus. Mit dabei waren auch Stiftsherr Wolfgang Payrich, Architekt Walter Matzka, der Arzt Oswald Egerer, die ehemalige Vizebürgermeisterin Herta Helmreich, Gertrude Wimmer, Irmgard Prem und das Inzersdorfer Original Lois Döller.